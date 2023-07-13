Волонтерка Ярова продала прапор з ювілея Залужного за рекордні чверть мільйона гривень: гроші підуть на снаряди

Аукціон тривав лише добу

Відома волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці в Фейсбук виставила на аукціон прапор з ювілея Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з його особистим підписом.

Аукціон тривав лише добу, але торги відбувались вкрай динамічно: початкова ставка становила 5 тис. грн., а переможна — 250 000 грн.

Чверть мільйона гривень, виручені за український прапор з ювілея Валерія Залужного із символічним написом "Мир нам був потрібен раніше. Зараз нам потрібна Перемога" та особистим підписом Головнокомандувача ЗСУ підуть на снаряди для мавіків.

Збір на мавіки для українських захисників, які на нули нищать ворогів, Ярова проводить на постійній основі.