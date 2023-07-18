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Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн. Новина оновлена 18 липня 2023, 10:51
Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.. Фото Пресслужба Favbet Foundation

Військові вже отримали від Фонду величезну кількість обладнання

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомили представники фонду.

"За допомогою цих приладів полегшується виявлення і знищення ворога в нічний час, що наближає нас всіх разом до перемоги", – зазначив військовослужбовець 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 135 авто і більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.