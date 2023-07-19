Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та HopeUA передали Донеччині медобладнання, придбане за кошти з аукціону "З Україною в серці"

22 червня в Лімасолі пройшов благодійний аукціон "З Україною в серці", організований Благодійним фондом молодіжної ініціативи "Надія" спільно з HopeUA, за підтримки Lifeberry event agency. На аукціоні, участь в якому взяли більш ніж 250 гостей з різних куточків світу, було зібрано понад 100 тисяч євро на придбання медичного обладнання для українських лікарень. Гості охоче купували патріотичні лоти, зокрема, прапори України та поштові марки з автографами Валерія Залужного, Кирила Буданова, боксерські рукавички братів Кличків та Олександра Усика, ювелірні прикраси та одяг українських дизайнерів. Усі кошти, виручені на благодійному заході, спрямовані на придбання життєво необхідного медичного обладнання для прифронтових шпиталів, зокрема — гастроскопів, УЗД-апаратів та підігрівачів інфузійних розчинів.

Перша партія закупленого обладнання вже доставлена на Донеччину. В рамках гуманітарної місії команди Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" та HopeUA доставили сучасний гастроскоп та УЗД-апарат у медичні заклади Донецької області, де рятують як поранених захисників України, так і мирних громадян, які стали жертвами ракетних атак. Також у прифронтові лікарні передані багатофункціональні ліжка, операційні набори та медичні розхідні матеріали.

"Вдячність лікарів, які отримали обладнання, безмежна, адже кожен такий апарат — це не лише своєчасна діагностика та лікування пацієнтів, це сотні врятованих життів. Ми зробили неймовірне, і велика заслуга у цьому — фондів "Надія" та Hope UA, Артура Самоткала, Катерини Липської, компанії Медирент та усіх, хто допомагає нашим лікарям тримати медичний фронт. Окремо хочу відзначити нашу молодь — Іллю Дубіля, Аріну Пашеньку, Максима Стригуна, Івана Дубіля, Яну Дубенко, Євгена Дубіля, Анну Казанцеву, Владислава Ландара та Єлизавету Конєву. Саме молодіжне крило "Надії" ініціює наші наймасштабніші благодійні проекти і вкладає усі сили у їх успішну реалізацію", — заявив амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", відомий український композитор Євген Хмара.

Благодійний аукціон "З Україною в серці" став першим заходом із цілої хвилі таких аукціонів, які пройдуть в різних країнах світу. Організатори переконані, що завдяки українцям, що живуть за кордоном, та іноземцям, яким небайдужа доля України, медичні заклади у прифронтових регіонах України зможуть оновити своє обладнання і, відповідно, врятують ще більше життів поранених захисників України та цивільних, що страждають від війни.

"Разом з партнерами ми працюємо цілодобово, щоб закривати потреби шпиталів, і вже готуємо наступні аукціони, паралельно із цим закуповуючи та передаючи обладнання, придбане завдяки нашим попереднім аукціонам. Ми дуже чутливо розуміємо важливість моменту саме зараз, коли йде контрнаступ і, фактично, відбувається переломний момент у цій війні. Тому маємо демонструвати таку ж незламність і завзятість, які і наші безстрашні воїни, аби дати нашим лікарям та польовим медикам все те, чого вони потребують. Я дякую кожному та кожній, хто долучається до збору коштів, хто бере участь в аукціонах, хто допомагає передавати обладнання в місця призначення — це ваш внесок у нашу перемогу!" — підкреслив Євген Хмара.

Партнерами проведення аукціону "З Україною в серці" стали: Revival foundation, Eltech Trust, Klitschko Foundation, Українська асоціація футболу, Ювелірна мережа "Золота країна, Медирент, Дойч-Фарм, Благодійний фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, група компаній PERIMETER, Благодійний фонд "Мистецька ініціатива", Благодійний фонд From Heart UA, Київська обласна рада, Icon Beauty Salon, Mari Step, Lifeberry event agency, ARX А fairfax company, AR.Kiourtzides LLC, Yana Travel, Budu Coffee, EXCEL Services Corporation, QTravel, Юлія Ветрова, Вікторія Величко, Журнал "Стиль жизни", Medical Beauty Salon.

Підтримати збір на медобладнання може кожен: http://nadia-fund.com/

Дізнатися більше про фонд: https://www.instagram.com/nadia_fund/