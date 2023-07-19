Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" и HopeUA передали Донбасу медоборудование, приобретенное за средства с аукциона "С Украиной в сердце"

22 июня в Лимасоле прошел благотворительный аукцион "С Украиной в сердце", организованный Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда" совместно с HopeUA, при поддержке Lifeberry event agency. На аукционе, участие в котором приняли более 250 гостей из разных уголков мира, было собрано более 100 тысяч евро на приобретение медицинского оборудования для украинских больниц. Гости охотно покупали патриотические лоты, в частности флаги Украины и почтовые марки с автографами Валерия Залужного, Кирилла Буданова, боксерские перчатки братьев Кличко и Александра Усика, ювелирные украшения и одежду украинских дизайнеров. Все средства, вырученные на благотворительном мероприятии, направлены на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для прифронтовых госпиталей, в частности гастроскопов, УЗИ-аппаратов и подогревателей инфузионных растворов.

Первая партия закупленного оборудования уже доставлена в Донецкую область. В рамках гуманитарной миссии команды Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" и HopeUA доставили современный гастроскоп и УЗИ-аппарат в медицинские учреждения Донецкой области, где спасают как раненых защитников Украины, так и мирных граждан, ставших жертвами ракетных атак. Также в прифронтовые больницы переданы многофункциональные койки, операционные наборы и медицинские расходные материалы.

"Благодарность врачей, получивших оборудование, безгранична, ведь каждый такой аппарат — это не только своевременная диагностика и лечение пациентов, это сотни спасенных жизней. Мы сделали невероятное, и большая заслуга в этом — фондов "Надежда" и Hope UA, Артура Самоткала, Екатерины Липской, компании Медирент и всех, кто помогает нашим врачам держать медицинский фронт. Отдельно хочу отметить нашу молодежь — Илью Дубиля, Арину Пашеньку, Максима Стригуна, Ивана Дубиля, Яну Дубенко, Евгения Дубиля, Анну Казанцеву, Владислава Ландара и Елиза. Именно молодежное крыло "Надежды" инициирует наши самые масштабные благотворительные проекты и вкладывает все силы в их успешную реализацию", — заявил посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", известный украинский композитор Евгений Хмара.

Благотворительный аукцион "С Украиной в сердце" стал первым мероприятием по целой волне таких аукционов, которые пройдут в разных странах мира. Организаторы убеждены, что благодаря живущим за рубежом украинцам и иностранцам, которым небезразлична судьба Украины, медицинские учреждения в прифронтовых регионах Украины смогут обновить свое оборудование и, соответственно, спасут еще больше жизней раненых защитников Украины и гражданских, страдающих войной.

"Вместе с партнерами мы работаем круглосуточно, чтобы закрывать потребности госпиталей, и уже готовим следующие аукционы, параллельно с этим закупая и передавая оборудование, приобретенное благодаря нашим предыдущим аукционам. Мы очень чувствительно понимаем важность момента именно сейчас, когда идет контрнаступление и фактически происходит переломный момент в этой войне, поэтому демонстрировать такую же несокрушимость и упорство, которые и наши бесстрашные воины, чтобы дать нашим врачам и полевым медикам все то, в чем они нуждаются. в аукционах, кто помогает передавать оборудование в места назначения – это ваш вклад в нашу победу!" – подчеркнул Евгений Хмара.

Партнерами проведения аукциона "С Украиной в сердце" стали: Revival foundation, Eltech Trust, Klitschko Foundation, Украинская ассоциация футбола, Ювелирная сеть "Золотая страна, Медирент, Дойч-Фарм, Благотворительный фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, группа компаний PERIMETER, Благотв. "Мистецкая инициатива", Благотворительный фонд From Heart UA, Киевский областной совет, Icon Beauty Salon, Mari Step, Lifeberry event agency, ARX Fairfax Company, AR.Kiourtzides LLC, Yana Travel, Budu Coffee, EXCEL Services Corporation, QTravel, Юлия, Виктория Величко, Журнал "Стиль жизни", Medical Beauty Salon.

Поддержать сбор на медоборудование может каждый: http://nadia-fund.com/

Узнать больше о фонде: https://www.instagram.com/nadia_fund/