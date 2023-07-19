Григорій Козловський та ФК "Рух" передали ГУР партію необхідного спорядження для ефективного знищення ворога

Меценат та ФК "Рух" вже давно підтримують наших захисників на передовій

Григорій Козловський, відомий львівський бізнесмен, меценат та почесний президент ФК "Рух", передав одному із підрозділів Головного управління розвідки Міноборони партію необхідного спорядження.

Захисники отримали важливе обладнання від благодійної організації "Рух у Майбутнє", яка була створена у березні 2022 року після початку повномасштабної війни. Футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський із перших днів повномасштабної війни приєдналися до допомоги нашим військовим.

Захисники отримали важливе обладнання

Відомий бізнесмен вже давно активно допомагає 45-й окремій артилерійській бригаді, створеній у 2014 році у складі корпусу резерву, що дислокувався на Львівщині. За підтримки Григорія Козловського військові отримали обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для заряджання, інструменти, відбійні молотки та інше. Минулої зими дана бригада також отримала інноваційні сучасні дрони, які обладнані тепловізійними камерами нічного бачення. Зокрема, футбольний клуб "Рух" передав нашим захисникам модифіковані дрони Djimatrice 30 та Djienterprise.

Вже навесні ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3, а також шість безпілотників "Мара".

Тепер меценат вирішив допомогти і військовим з Головного управління розвідки. Як заявив військовослужбовець ГУР МО із позивним "Гром", що внаслідок такої футбольно-військової синергії вдасться забезпечити відносно спокійне та щасливе дитинство маленьких українців.

Один із бійців ГУР МО

"Дякую футбольному клубу "Рух" за надану допомогу. Ми отримали частину спорядження, яке було втрачене за тих чи інших обставин. Нам передали наплічники для Starlink та наплічники для коптерів, а також спорядження на повсякдень та для підготовки до виконання бойових завдань та для забезпечення автономної життєдіяльності підрозділу. Завдяки цій допомозі ми можемо якісніше та ефективно виконувати свою роботу. Ми приїхали до вас, побачили як діти грають у футбол і це нас надихає. Результат нашої роботи ми бачимо тут", — сказав військовий.

Військові дякують Козловському за допомогу

На знак подяки підрозділ ГУР МО передало футбольному клубу "Рух" та Григорію Козловському подяку за активну співпрацю та допомогу у виконанні завдань.

ГУР МО передало футбольному клубу "Рух" та Григорію Козловському подяку

Як заявив співзасновник БТ "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур, що футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський завжди підтримуватиме українських військових. Так, нещодавно він передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" і надалі підтримуватиме армію

"Коли ми разом – ми сильні. Коли ми разом – ми можемо зробити набагато більше. Наш благодійний фонд "Рух у майбутнє" поставив собі за ціль повсякденно робити все можливе, щоб наближати нашу перемогу. Всі ми знаємо чим займаються підрозділи ГУР. Це надзвичайно важлива структура. Це позачергові потреби, які ми будемо й надалі покривати", — підкреслив Олег Шпур.

Важливо відзначити, що меценат та ФК "Рух" вже давно підтримують наших захисників на передовій. Коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен. Крім того, за його підтримки капітально відремонтували 15 автомобілів.

Григорій Козловський та ФК "Рух" вже давно підтримують ЗСУ

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога – це данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести минулий сезон і успішно його завершили", — сказав Григорій Козловський.