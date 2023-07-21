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Переробники молока проти заборони Україною імпорту агропродукції з деяких країн ЄС

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Українська молочка у Європі значно дешевша за місцеві аналоги Новина оновлена 21 липня 2023, 09:47
Українська молочка у Європі значно дешевша за місцеві аналоги. Фото www.sgss8.net

Подальшу заборону на ввезення українських продуктів підтримують окремі групи впливу, що бояться конкуренції

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) виступає проти дзеркальної заборони імпорту агропродукції з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії після 16 вересня, якщо ембарго на українську агропродукцію залишиться з боку цих країн.

"Дзеркальні дії з нашого боку нічого, окрім подальшої ескалації та закриття преміум ринку ЄС для нашої агропродукції та молочної продукції зокрема, не принесуть. Тому ми категорично проти таких дій та риторики з боку влади", — каже виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

На думку Дідура, замість погроз у відповідь, слід зосередитися на професійному захисті українського агропромислового комплексу. А саме — розробити заходи публічного лобізму і доводити на переговорах з партнерами, чому експорт якісної та більш дешевої української продукції до ЄС вигідний споживачам єврозони і що від того виграє ЄС. У СМПУ впевнені: альтернативна продукція посилює конкуренцію та стимулює розвиток виробництв усіх торгуючих країн.

"Замість лозунгів, які не будуть виконані, та махання прапором у відповідь, потрібно професійно відстоювати перед споживачами ЄС позицію, що більш дешева українська продукція рослинництва — благо для Європи. Ця аргументація ляже в основу угоди при вступі України до ЄС. Щоб її підготувати та відстояти, потрібні холодні голови та витримка. Такий підхід ми всіляко підтримуємо", — стверджує Дідур.

За інформацією Спілки, настрої щодо подальшої заборони української агропродукції роздмухують певні групи впливу, які не хочуть бачити Україну конкурентом після вступу в ЄС.

"Піддаватися на дії цих провокаторів — необачно і небезпечно, бо вони лише чекають від нас емоційних і необдуманих вчинків", — вважає Арсен Дідур.

Нагадаємо, з 2 травня до 16 вересня цього року в Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії діє заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. В середу, 19 липня, перша віцепрем'єрка — міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко заявила, що Україна змушена буде розглянути дзеркальні заходи у відповідь, якщо ембарго не буде відмінене після 16 вересня.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", — сказала вона.