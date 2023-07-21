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Переработчики молока против запрета Украины на импорт агропродукции из некоторых стран ЕС

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Украинская молочка в Европе значительно дешевле местных аналогов Новость обновлена 21 июля 2023, 09:47
Украинская молочка в Европе значительно дешевле местных аналогов. Фото www.sgss8.net

Дальнейший запрет на ввоз украинских продуктов поддерживают отдельные группы, боящиеся конкуренции

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) выступает против зеркального запрета на импорт агропродукции из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии после 16 сентября, если эмбарго на украинскую агропродукцию останется со стороны этих стран.

"Зеркальные действия с нашей стороны ничего, кроме дальнейшей эскалации и закрытия премиум рынка ЕС для нашей агропродукции и молочной продукции в частности, не принесут. Поэтому мы категорически против таких действий и риторики со стороны властей", — говорит исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

По мнению Дидура, вместо ответных угроз следует сосредоточиться на профессиональной защите украинского агропромышленного комплекса. А именно — разработать меры публичного лоббизма и доказывать на переговорах с партнерами, почему экспорт качественной и более дешевой украинской продукции в ЕС выгоден потребителям еврозоны и что выигрывает ЕС. В СМПУ уверены, что альтернативная продукция усиливает конкуренцию и стимулирует развитие производств всех торгующих стран.

"Вместо лозунгов, которые не будут выполнены, и ответного махания флагом, нужно профессионально отстаивать перед потребителями ЕС позицию, что более дешевая украинская продукция растениеводства — благо для Европы. Эта аргументация ляжет в основу соглашения при вступлении Украины в ЕС. Чтобы ее подготовить и отстоять, нужны холодная голова и выдержка. Такой подход мы всячески поддерживаем", — утверждает Дидур.

По информации Союза, настроения по поводу дальнейшего запрета украинской агропродукции раздувают определенные группы влияния, которые не хотят видеть Украину конкурентом после вступления в ЕС.

"Поддаваться на действия этих провокаторов — опрометчиво и опасно, потому что они только ждут от нас эмоциональных и необдуманных поступков", — считает Арсен Дидур.

Напомним, со 2 мая по 16 сентября этого года в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии действует запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. В среду, 19 июля, первый вице-премьер — министерша экономики и торговли Юлия Свириденко заявила, что Украина вынуждена будет рассмотреть ответные зеркальные меры, если эмбарго не будет отменено после 16 сентября.

"Не хотелось бы говорить вслух и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены", — сказала она.