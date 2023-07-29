На війні без чорного гумору ніяк: Юрій Гудименко презентував свою книгу "Історії та війни" ветеранській спільноті

Видання містить найкращі публіцистичні нариси Юрія Гудименка з 2014-го по 2023 роки

У київському Ветеран Хабі відбулася презентація книги "Історії та війни" військовослужбовця і голови ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрія Гудименка. Молодший сержант зібрав аудиторію українських ветеранів, дружин військових і волонтерів. Збірка "Історії та війни" описує унікальну боротьбу за українську державність, рух опору та життєві спостереження автора про громадянські процеси в суспільстві.

"Історій без війн не буває, і приклад України ілюструє цей факт надзвичайно яскраво. Людству притаманно швидко забувати уроки історії. За 30-40 років війна перетвориться для наступних поколінь на перекази, дати, пам’ятники і сторінки підручника. Тому важливо закарбовувати її хроніки: у текстах, фото, відео, творах мистецтва. У нас немає права на забуття", — переконаний Юрій Гудименко.

Видання, яке захисник України готував під час реабілітації після важкого бойового поранення, містить найкращі публіцистичні нариси Юрія Гудименка з 2014-го по 2023 роки. Він зізнається, що гумор, яким часто пронизані його тексти, завжди стає в пригоді, допомагаючи впоратися зі складними життєвими ситуаціями.

"На війні без гумору нікуди не подітися. Так, це гумор чорний, він не завжди цензурний. Але тільки на ньому виїжджаєш, бо це захисний механізм психіки, який тебе постійно рятує", — ділиться військовий.

Він зізнався, що видавництво "Фоліо" додруковує вже третій тираж книги, щоб задовольнити високий читацький попит. А свою збірку Гудименко присвятив загиблим побратимам, саперам 130-го батальйону ТрО, які служили разом із ним з перших днів.

Всі кошти, зібрані від продажу книги на презентації, будуть перераховані БО "Українська фундація "Мрія", який опікується родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених військових.