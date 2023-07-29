Як у Києві з подачі ексрегіонала Омельяненка за безцінь віддавали землю УПЦ МП: ексдепутат розкрив "шалену" схему

За сім років скандальний член земельної комісії Київради провів багато землевідводів для московських попів

Ексдепутат Київради від Партії регіонів Олексій Омельяненко організував режим особливого земельного сприяння для УПЦ МП для виділення промосковській церкві ділянок у столиці під будівництво культових споруд.

Про це заявив колишній депутат Київської міськради з фракції УДАР, підприємець і блогер Олексій Давиденко, повідомляє "Обозреватель".

"Шалена представленість московського патріархату конкретно в Києві, це, по суті, результат "роботи" 2006-2013 рр. 7 років сесії відбувалися приблизно двічі на місяць: якщо помножити 12 місяців на 2, то це приблизно 20+ сесій на рік… а ця вакханалія тривала 7 років. Тобто приблизно 100+ сесій Київради, на яких виносилися рішення про відведення земельних ділянок для Московського патріархату", — уточнив він.

"… Депутати казали, мовляв, давайте якийсь баланс зберігати, тобто ми не можемо відводити десятки земельних ділянок Московському патріархату і не відводити взагалі для інших, у нас же є греко-католики, католики, давайте виділяти, люди теж просять, чому ми їм не даємо? Чому їхні питання просто лежать в шухляді, а "московські" питання голосуються? Відповідь зазвичай була така: "В чому питання? У вас є лобісти? Будь ласка, займайтеся, готуйте рішення, і якщо зал підтримує… Тут треба зауважити, Олексій Омельяненко був членом земельної комісії, тобто йому, звісно, було легше ці земельні рішення готувати", — розказав Давиденко.

При цьому, як додав ексдепутат, Омельяненко справляв враження віруючої людини, "яка завзято, на кожній сесії виносить і виносить ці питання московського патріархату, і відводить землю".

"Тобто така "віра у свою церкву", що він десятки ділянок відводить церкві (УПЦ МП, — Ред.) по всьому місту. Я точно пам’ятаю, що це було по всьому місту. Якби ділянки "бралися" тільки на Києво-Печерських пагорбах, або в Ботанічному саду, то через якийсь час воно б впадало в очі, а тут всюди: Дарницький, Дніпровський, Деснянський, по всьому місту відводять і відводять", — пояснив він.

"Я не відкриваю таємницю, — продовжив колишній обранець, — що навіть не митрополит Павло (Лебідь, екснамісник Лаври, відомий ще як Паша-Мерседес, — Ред.) був головним лобістом у Київраді цих земельних питань. Єдиною людиною, яка виносила всі земельні питання і побудови церков Московського патріархату, був депутат Партії регіонів Олексій Омельяненко. Він був вірянином, парафіянином Московського патріархату, і публічно про це говорив. Всі питання, які він виносив, проходили земельну комісію Київради автоматично. Я не пам’ятаю жодного разу, щоб питання не пройшло і виставлялося другий чи третій раз, або ж змінювались проєкти рішень – вони всі проходили на 100%". Ексдепутат уточнив, що сам Павло Лебідь на сесіях міськради з’являвся вкрай рідко.

Олексій Давиденко також підкреслив, що не без участі Омельяненка така земельна промосковська "вакханалія" тривала 7 років.

Як розповів Давиденко, на сесіях такі земельні питання проводились під релігійним прикриттям, депутатів фактично вводили в оману: "Зазвичай це звучало так: шановні депутати, ви знаєте, наш колега, а також Києво-Печерська лавра просить підтримати, ми виносимо, це церква, це не політичне питання, ми просимо зал підтримати. Під таким соусом все це підтримувалося".

Нагадаємо, Омельяненко після виборів у Київраду 2008 р. очолював фракцію ПР, яка разом з політсилою мера Черновецького мали більшість в міськраді, що здебільшого запам'яталася масштабними земельними "дерибанами" столичних ділянок.

Не дивно, що і сам Омельяненко фігурував у справі про земельні махінації та навіть був оголошений у розшук.

Свого часу цей київський політик також був головою наглядової ради ВАТ "Трест Київміськбуд-1" ім. Загороднього та почесним президентом компанії.

В 2018-му Омельяненко також став фігурантом справи про виведення 100 млн грн з "Укргазбанку". За даними правоохоронців, протягом 2008-2010 рр. цей діяч за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій "Укргазбанку" організував схему виведення бюджетних коштів

В 2019 р. ексдепутата навіть заарештовували із заставою в 90 млн грн. Втім, згодом всі обмеження проти нього дивним чином розчинилися.