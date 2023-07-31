Росія на карті світу є затухаючою пульсацією імперії — військовослужбовець Юрій Гудименко

Ми на власні очі побачимо, як розвалюється Росія, переконаний Юрій Гудименко

Розпад Росії неодмінно стане елементом перемоги України в кривавій російсько-українській війні. Перші сигнали про "затухання" і самознищення імперії вже стоять на порядку денному.

Про це в інтерв’ю з Катериною Коберник, шеф-редакторкою Бабель, розповів військовослужбовець, історик за фахом і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Я впевнений, що перемогти у війні буде дуже тяжко. Великим болем та кров'ю. Але переможемо. Ми на власні очі побачимо, як розвалюється Росія. Я впевнений, що також побачимо суд над військовими злочинцями. Це дуже надихає, і я планую до цього долучитися. Від Росії точно щось "відвалиться". Це може бути і мирний, і немирний процес. Територіально вона зменшиться. Давайте поглянемо на Росію в динаміці. В ХІХ столітті Росія досягла свого абсолютного піку в розмірах і впливах. З величезною зоною впливу на Близькому Сході. Простягалася від Польщі до Японії. В неї були великі території в Китаї. Це була наддержава", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, за наслідками революції у 1917 році Росія втратила свої масштаби та вплив, намагаючись відродитися у вигляді Радянського Союзу. Опісля чого знову зменшилася після його розпаду.

"Коли я дивлюся на мапу — для мене це затухаюча пульсація. Це биття чорного серця, яке з кожним стисканням стає все меншим і меншим. І ці процеси прискорюються. Марш Пригожина на Москву продемонстрував, що всередині Росії можна просуватися досить вільно. Думаю, що багато людей в Росії аналізують цю ситуацію і роблять висновки", — підсумував Гудименко.