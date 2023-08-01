Щоб розблокувати закупівлі для армії, виконавча влада має діяти злагоджено - Дана Ярова

Поставити крапку в ситуації із блокуванням закупівель Міноборони можуть тільки спільні дії виконавчої влади. Таку думку в етері національного марафону "Єдині новини" висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Для того, щоб забезпечити армію всім необхідним, потрібно сісти за стіл перемовин і разом вирішити це питання", — наголосила Ярова.

Проблеми з закупівлями для ЗСУ виникли через нескоординованість дій органів державної влади та суперечності в урядових постановах, які були прийняті на початку повномасштабного вторгнення.

Так Державна аудиторська служба (ДАСУ), здійснивши аудит Міноборони, кваліфікувала як "збитки держави" весь прибуток всіх постачальників Міноборони, посилаючись на урядову постанову, в якій термін "прибуток" був просто відсутній.

"Не перевищення, встановлених законодавством обмежень на відсоток прибутку, а взагалі весь прибуток визнали "збитками держави", що суперечить і Конституції, і самому принципу ведення підприємницької діяльності", — пояснила Ярова.

За її словами, у тому ж висновку Держаудиту "збитками держави" визнали закупівлю пального для армії: і з ПДВ, і без ПДВ. Так само через суперечності в урядових постановах. Це призвело до того, що закупівлі були фактично заблоковані, а Міноборони опинилось перед ризиком залишитись без постачальників просто у розпал гарячої фази війни.

"Якщо ці питання не будуть врегульовані, у Міноборони не буде постачальників. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення Кабмін намагався приймати постанови, які би спростили процедури закупівель для армії. Усі ми пам'ятаємо перші страшні дні. Це було потрібно. Однак зараз ці постанови — анахронізми, які заважають нормально працювати", — наголосила Ярова.