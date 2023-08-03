Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці
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За сприяння благодійного фонду військові вже отримали понад 190 автомобілів та більш ніж 80 дронів
Компанія Favbet у рамках акції "КІБЕРПАНК 2023" закупила 4 сучасні комплекси придушення каналів управляння БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидронові рушниці).
Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на повідомлення компанії.
Найближчим часом комплекси будуть передані військовим та розпочнуть службу для захисту позицій від ворожих безпілотників.
Антидронові рушниці українського виробництва, зазначили в компанії.
"Таким чином Favbet не лише допомагає нашим захисникам ефективно протистояти російській агресії, але й підтримує вітчизняних виробників", — розповіли в компанії.
Нагадаємо, загалом зусиллями Favbet та за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 190 автомобілів та більш ніж 80 дронів з початку повномасштабного вторгнення.