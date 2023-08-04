"Провадження проти Іванющенка мали закрити через закінчення строків": адвокати розкритикували рішення про заочний арешт через 9 років після підозри

Слідчий суддя посилається на чутки викладені ГО "Центр протидії корупції" більш ніж 9-річної давнини, заявляють адвокати

Адвокати колишнього депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка подали апеляцію на рішення Печерського райсуда Києва про його заочний арешт. Рішення ухвалили через 9 років після оголошення підозри, а адвокат Іванющенка впевнений: рішення протиправне, а кримінальне провадження проти його клієнта вже давно мали закрити згідно рішення Солом’янського районного суду міста Києва та ухвали Верховного Суду України.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат Іванющенка Ігор Кучеров. За його словами, кримінальне провадження неодноразово передавалось до різних органів досудового слідства (слідство Генеральної прокуратури, НАБУ, ДБР, БЕБ). Але за 9 років обвинувальний акт так і не склали. В численних публікаціях, додає адвокат, ще на початку справи звучали звинувачення, що "Іванющенко вкрав мільярди", тепер ж, яка каже адвокат, безпідставно стверджують про те, що він "вкрав мільйони".

Після того, як справа потрапила в БЕБ у Києві та області, детектив вирішив оголосити Іванющенка в розшук та звернутись за клопотанням про тримання його під вартою. Печерський райсуд Києва ухвалив рішення без адвокатів.

"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва потрапив під вплив органу прокуратури. Так без будь-яких доказів в ухвалі суду наведено обставини які не підтверджено будь-якими доказами, тобто плітки", – каже Ігор Кучеров.

В рішенні суддя Печерського райсуда, стверджує захист Іванющенка, врахував інформацію, яка не має жодних підтверджень. Наприклад, структура власності ТОВ "Карпатибудінвест" не містить даних про причетність Іванющенка до цієї юридичної особи.

"Слідчий суддя посилається на чутки викладені ГО "Центр протидії корупції" більш ніж 9-річної давнини. Більш того, сторона захисту, надавала органам досудового слідства витяги з реєстрів юридичних осіб, як України, так і іноземних держав. Зміст таких витягів безапеляційно підтверджував відсутність Іванющенка серед акціонерів, учасників та бенефіціарних власників юридичних осіб які фігурують у кримінальному провадженні", – пояснює адвокат. Крім того, в ухвалі йдеться, що Юрій Іванющенко переховується на тимчасово окупованій території України, але адвокати кажуть, що це не відповідає дійсності.

Апеляція відбудеться 4 вересня. Адвокати Іванющенка стверджують, що причин для запобіжного заходу немає. Питання взаємовідносин між ТОВ "Карпатибудінвест" та ДП "Держекоінвест" було предметом спору у справі Господарського суду міста Києва № 910/24456/13. Крапка у справі була поставлена постановою Вищого господарського суду України від 12.04.2016 року, яким підтверджено виконання ТОВ "Карпатибудінвест" робіт з утеплення 38 об’єктів соціальної сфери в Луганській області, та наявну заборгованість держпідприємства в сумі 24,6 млн грн. за договором № 2339/06 від 26.02.2013 року.

Кримінальне провадження від 21 лютого 2015-го (№42015000000000207) вже було закрито двічі, а саме постановами слідчого Прокуратури Одеської області від 18.04.2019 року та 22.08.2019 року.

В матеріалах є:

висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фахівцями підтверджено повнота та реальність робіт з утеплення 38 об’єктів соціальної сфери в Луганській області. При цьому висновок експертизи містить не лише дослідження і розрахунки, а і фототаблиці в яких зафіксовано обсяг виконаних робіт, та як наслідок є спростуванням обвинувачень.

з утеплення 38 об’єктів соціальної сфери в Луганській області. При цьому висновок експертизи містить не лише дослідження і розрахунки, а і фототаблиці в яких зафіксовано обсяг виконаних робіт, та як наслідок є спростуванням обвинувачень. акти перевірок державної податкової інспекції, що констатують правомірність дій ТОВ "Карпатибудінвест".

показання свідків що підтверджують необґрунтованість підозри Іванющенко.

"Хочу підкреслити, що ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 27.01.2016 року у справі № 757/49263/15-к було задоволено скаргу адвоката Юрія Колеснікова на бездіяльність заступника Генерального прокурора України. В рамках судового контролю, було зобов’язано уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні № 42015000000000207 від 21.02.2015 року вчинити дії визначені п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 284 КПК України та закрити кримінальне провадження. Ухвалою Верховного Суду України від 16.02.2017 року це рішення залишено без змін", – каже адвокат.

Адвокат також нагадав, що ще в 2019-м Іванющенка виключили з міжнародного розшуку Комісією по контролю за файлами Інтерполу. А також загальним судом Ради Європи скасовано санкції Ради Європи проти Іванющенка. Аргумент: відсутність обґрунтованості у підозрі у кримінальному провадженні № 42015000000000207 від 21.02.2015 року.

"Всі країни Європи, у тому числі Швейцарія, закрили кримінальні справи відносно Юрія Іванющенка та припинено будь-яке переслідування у вигляді санкцій, які були ініційовані Генеральною прокуратурою України", – додає адвокат.