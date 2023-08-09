Таку шарлотку не встигатимете пекти: найкращий рецепт до Медового Спасу
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З приготуванням впорається навіть дитина
Напевно, смак шарлотки кожен дізнається навіть із заплющеними очима. Варто лише один раз спробувати цей неперевершений бісквіт зі смачною скоринкою та ніжною начинкою – і цей смак не забудеться ніколи. До того ж це ідеальний рецепт на Медовий Спас – саме на це свято заведено балувати близьких випічкою з яблуками.
Готувати шарлотку за рецептом "Господиньки" дуже просто, а всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. Ідеально м’який, вологий та смачний пиріг з ніжною яблучною начинкою нікого не залишить байдужим.
Як приготувати шарлотку
Інгредієнти на форму 22 см:
- яблука – 4-5 шт. (700-800 г);
- лимонний сік – 1 ст. л;
- яйце – 3 шт. великі;
- цукор – 150 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- ванілін або ванільний цукор;
- масло вершкове – 100 г;
- сметана – 150 г;
- борошно — 230 г;
- розпушувач – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, виріжте серцевину і нарізаємо шматочками.
- З лимона видавіть лимонний сік, додайте до яблук, щоб не темніли.
- Для тіста в миску розбийте яйця, додайте цукор, ванілін, трохи солі, збийте вінчиком до однорідності.
- До маси додайте розтоплене вершкове масло і сметану, перемішайте. Додайте просіяне борошно та розпушувач, лопаткою замісіть тісто для пирога.
- Змішайте тісто з нарізаними яблуками та перекладіть у змащену олією форму. Випікайте пиріг у духовці, попередньо нагрітій до 180°С близько 50 хвилин.
А щоб випічка не черствіла, просто додайте до неї один інгредієнт. Так ви зможете довше насолоджуватися шарлоткою.