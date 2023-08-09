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Таку шарлотку не встигатимете пекти: найкращий рецепт до Медового Спасу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шарлотка сподобається з першого шматочка
Шарлотка сподобається з першого шматочка. Фото gospodynka.com.ua

З приготуванням впорається навіть дитина

Напевно, смак шарлотки кожен дізнається навіть із заплющеними очима. Варто лише один раз спробувати цей неперевершений бісквіт зі смачною скоринкою та ніжною начинкою – і цей смак не забудеться ніколи. До того ж це ідеальний рецепт на Медовий Спас – саме на це свято заведено балувати близьких випічкою з яблуками.

Готувати шарлотку за рецептом "Господиньки" дуже просто, а всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. Ідеально м’який, вологий та смачний пиріг з ніжною яблучною начинкою нікого не залишить байдужим.

Як приготувати шарлотку

Інгредієнти на форму 22 см:

  • яблука – 4-5 шт. (700-800 г);
  • лимонний сік – 1 ст. л;
  • яйце – 3 шт. великі;
  • цукор – 150 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • ванілін або ванільний цукор;
  • масло вершкове – 100 г;
  • сметана – 150 г;
  • борошно — 230 г;
  • розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, виріжте серцевину і нарізаємо шматочками.
  2. З лимона видавіть лимонний сік, додайте до яблук, щоб не темніли.
  3. Для тіста в миску розбийте яйця, додайте цукор, ванілін, трохи солі, збийте вінчиком до однорідності.
  4. До маси додайте розтоплене вершкове масло і сметану, перемішайте. Додайте просіяне борошно та розпушувач, лопаткою замісіть тісто для пирога.
  5. Змішайте тісто з нарізаними яблуками та перекладіть у змащену олією форму. Випікайте пиріг у духовці, попередньо нагрітій до 180°С близько 50 хвилин.

А щоб випічка не черствіла, просто додайте до неї один інгредієнт. Так ви зможете довше насолоджуватися шарлоткою.

Теги:
#Рецепт #Медовий Спас #Шарлотка #Готуємо вдома