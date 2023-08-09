Таку шарлотку не встигатимете пекти: найкращий рецепт до Медового Спасу

З приготуванням впорається навіть дитина

Напевно, смак шарлотки кожен дізнається навіть із заплющеними очима. Варто лише один раз спробувати цей неперевершений бісквіт зі смачною скоринкою та ніжною начинкою – і цей смак не забудеться ніколи. До того ж це ідеальний рецепт на Медовий Спас – саме на це свято заведено балувати близьких випічкою з яблуками.

Готувати шарлотку за рецептом "Господиньки" дуже просто, а всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. Ідеально м’який, вологий та смачний пиріг з ніжною яблучною начинкою нікого не залишить байдужим.

Як приготувати шарлотку

Інгредієнти на форму 22 см:

яблука – 4-5 шт. (700-800 г);

лимонний сік – 1 ст. л;

яйце – 3 шт. великі;

цукор – 150 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

ванілін або ванільний цукор;

масло вершкове – 100 г;

сметана – 150 г;

борошно — 230 г;

розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, виріжте серцевину і нарізаємо шматочками. З лимона видавіть лимонний сік, додайте до яблук, щоб не темніли. Для тіста в миску розбийте яйця, додайте цукор, ванілін, трохи солі, збийте вінчиком до однорідності. До маси додайте розтоплене вершкове масло і сметану, перемішайте. Додайте просіяне борошно та розпушувач, лопаткою замісіть тісто для пирога. Змішайте тісто з нарізаними яблуками та перекладіть у змащену олією форму. Випікайте пиріг у духовці, попередньо нагрітій до 180°С близько 50 хвилин.

А щоб випічка не черствіла, просто додайте до неї один інгредієнт. Так ви зможете довше насолоджуватися шарлоткою.