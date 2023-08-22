Суд у Харкові може остаточно повернути державі контроль над "Укрінбанком"

Судді планують й надалі розглядати гучну справу

23 серпня о 10:00 Господарський суд Луганської області (розташований наразі у Харкові) продовжить розгляд позову Фонду гарантування вкладів фізосіб про скасування перереєстрації "Укрінбанку" в інвесткомпанію "Укрінком", проведену у 2016 році.

Якщо суд підтримає доводи Фонду гарантування вкладів, це дозволить повернути державі повний контроль над "Укрінбанком", який перебуває у стадії ліквідації ще з 2015 року.

Про анонс засідання повідомляється на сайті Господарського суду Луганської області.

У справі No 913/266/20(826/15260/17) Фонд гарантування вкладів просить скасувати перереєстрацію "Укрінбанку" у м. Сєвєродонецьк та заміни у ЄДР назви і статусу юридичної особи ПАТ "УКРІНБАНК" на ПАТ "УКРІНКОМ", у результаті чого "Укрінбанк" було виведено за межі правової площини у 2016 році.

Розгляд справи був зупинений до винесення рішення Великою Палатою Верховного суду, яке відбулося 19 липня 2023 року.

Під час засідання Велика Палата ВС відмовилась переглядати свої попередні висновки, зроблені в іншій справі від 10 грудня 2019 року № 925/698/16 (у спорі ПАТ "Укрінком" з ПРАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат").

А також постановила, що правонаступником "Укрінбанку" може бути тільки Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Після чого ФГВФО зміг поновити розгляд справи про незаконність перерєстрації ПАТ "Укрінбанк" в інвесткомпанію "Укрінком", і саме це питання стане предметом розгляду Господарського суду Луганської області.

Тепер після програшу інвесткомпанії у Верховному суді, Господарський суд Луганської області може позбавити "Укрінком" можливості використовувати ЄДРПО "Укрінбанку", що поверне державі повноцінний контроль над фінустановою. Справу розглядатиме суддя С.В. Масловський.

Нагадаємо, ПАТ "УКРІНБАНК" був визнаний неплатоспроможним постановою Правління НБУ від 24 грудня 2015 р. № 934, з 23 березня 2016 року у Банку розпочато процедуру ліквідації. Незабаром після вказаного рішення НБУ колишні власники Банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, перереєстрували його у м. Сєвєродонецьку та замінили у ЄДР назву і статус юридичної особи на ПАТ "Укрінком", яке проголосило себе правонаступником Банку. Як наслідок — ПАТ "Укрінбанк" з усіма його активами було фактично виведено з-під контролю Фонду, а розрахунки з кредиторами зупинено. До того часу Фонд уже виплатив вкладникам банку 1,8 млрд грн. Станом на 01.06.2023 залишки вимог кредиторів ПАТ "УКРІНБАНК" складають 2,9 млрд грн.