Реформа закупівель на фінішній прямій – Резніков

У рамках реформи закупівель для ЗСУ створено дві сервісні агенції, каже міністр

Міністр оборони Олексій Резніков у своїй колонці на "Інтерфакс-Україна" заявив, що реформа закупівель для української армії вийшла на фінішну пряму. Для цього створено дві сервісні агенції: одна для зброї, друга – для ресурсного (тилового) забезпечення.

"Я призначив Арсена Жумаділова керівником другої агенції. Очікую, що в жовтні вона покаже перші результати", — написав міністр оборони України.

Він також наголосив, що Україна уже серійно виробляє власну артилерію 155-мм калібру. Також налагоджено виробництво лінійки боєприпасів і радянського, і натівського зразку, чого раніше не було. Є багато напрацювань по бронетехніці.

"Ми вийдемо з цієї війни сильнішими. Але виробництво зброї потребує часу", — наголосив Резніков.

У своїй колонці він також повідомив, що Міністерство оборони ставить на рейки процес створення української армії майбутнього.

У своє бачення майбутньої української армії МО закладає "справжні гарантії безпеки". Це, за словами Резнікова, є пріоритетом. У його розумінні, гарантія безпеки – це навчений, забезпечений і озброєний український воїн. Крім того, це наявність в арсеналах техніки і боєприпасів, а також здатність виробляти потрібну зброю у потрібній кількості.

Міністр також подякував команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати "багатогранні завдання". Окремо він згадав свого колишнього заступника Вячеслава Шаповалова.

Олексій Резніков висловив надію, що по цій справі будуть з’ясовані усі обставини "з твердим дотримання принципу презумпції невинуватості". Як підкреслив міністр, Шаповалов "зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час".