Провідні українські компанії поділяться досвідом управління під час війни на HR Wisdom Summit

14 вересня має відбутися важлива подія для великих українських компаній — захід HR Wisdom Summit.. Управлінці та провідні HR-фахівці планують зібратися разом, аби поділитися досвідом роботи та пошуку нових спеціалістів під час війни.

Як повідомляє пресслужба саміту, програма заходу обіцяє бути досить насиченою. Уже відомо і про попередній перелік основних спікерів.

Серед них, зокрема, зазначені заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту Дія.City Олександр Борняков, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine Роман Бондар, керівник департаменту персоналу Kernel Наталія Теряхіна, Human Resources Director at Favbet Сергій Кошиль, HRD ОККО Євгенія Кузницька.

Також до програми саміту мають доєднатися представники інших великих компаній, як Райффайзен Банк, "Асіно", "Астарта", DTEK Group, "Метінвест" тощо.

Серед важливих питань, котрі планують обговорити під час заходу, зазначені такі теми:

повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок;

глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні;

головні професії після перемоги;

зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника;

використання інновацій в HR;

збереження команди за релокації.

Також на HR Wisdom Summit очікуються три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.

Місцем проведення заходу має стати майданчик DTEK Academy. Генеральним партнером саміту є Favbet. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег.

HR Wisdom Summit буде корисним для:

топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;

CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;

HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.

Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною доступні на сайті.