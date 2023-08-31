Ведущие украинские компании поделятся опытом управления во время войны на HR Wisdom Summit

14 сентября должно произойти важное событие для крупных украинских компаний — мероприятие HR Wisdom Summit. Управленцы и ведущие HR-специалисты планируют собраться вместе, чтобы поделиться опытом работы и поиска новых специалистов во время войны.

Как сообщает пресс-служба саммита, программа мероприятия обещает быть достаточно насыщенной. Уже известно и о предварительном перечне основных спикеров.

Среди них, в частности, указаны заместитель Министра цифровой трансформации Украины, руководитель проекта Дия.City Александр Борняков, исполнительный директор Korn Ferry Ukraine Роман Бондарь, руководитель департамента персонала Kernel Наталья Теряхина, Human Resources Director в Favbet Сергей Кошиль, HRD ОККО Евгения Кузницкая.

Также к программе саммита должны присоединиться представители других крупных компаний, как Райффайзен Банк, Асино, Астарта, DTEK Group, Метинвест и т.д.

Среди важных вопросов, которые планируют обсудить во время мероприятия, указаны следующие темы:

возвращение к корпоративной жизни и адаптацию ветеранов и ветеранок;

глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине;

главные профессии после победы;

изменение мотивации команды и что сегодня действительно важно для сотрудника;

использование инноваций в HR;

сохранение команды по релокации.

Помимо этого на HR Wisdom Summit ожидаются три панельные дискуссии по темам будущего корпоративных инициатив, инноваций в HR и ресоциализации ветеранов.

Местом проведения мероприятия должна стать площадка DTEK Academy. Генеральным партнером саммита является Favbet. Участники смогут лично пообщаться с ведущими HR-специалистами в кулуарах, а также завести полезные знакомства среди 200+ коллег.

HR Wisdom Summit будет полезным для:

топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;

CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;

HR специалистов, желающих за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.

Детали мероприятия, программа и билеты по специальной цене доступны на сайте.