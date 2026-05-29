Путиниста Shamana обвинили в плагиате Адель: все из-за Галкина (видео)

Новый клип любителя Путина не спасают даже проплаченные боты

Новый "патриотический" шедевр российского певца-путиниста Shamanа (Ярослава Дронова) обернулся позором в сети. Артист попытался использовать образы уехавших из РФ артистов, но в ответ получил жесткую насмешку от Максима Галкина и полное непринятие со стороны слушателей.

Для своего нового клипа на песню "Россия — мама" Shaman использовал искусственный интеллект. С его помощью он оживил фотографии знаменитостей, признанных в РФ "иноагентами", включая Галкина, который с начала полномасштабного вторжения осудил войну и агрессивную путинскую политику. В видеоролике они якобы подпевают пропагандистскому треку.

Сам певец попытался оправдать этот шаг пафосным заявлением: "Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать "Россия-мама".

Ответ Максима Галкина: обвинения в плагиате

Известный юморист остроумно ответил на творческие потуги путиниста в своем Instagram. Галкин не только выразил недовольство выбором своей фотографии, но и прямо обвинил Shamanа в воровстве западной музыки. Юморист намекнул, что мелодия трека скопирована у британской поп-дивы Адель. "Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал", — написал Галкин, прикрепив соответствующее видео.

Боты не спасли от провала

Слушатели устроили клипу настоящий разгром. По данным Телеграм-канала "ЧТД", всего за сутки после публикации видео набрало более 113 тысяч дизлайков. Команде пропагандиста не помогла даже скоординированная атака ботов. Тысячи "восторженных" комментариев появились под видео одновременно с его выходом.

Напомним, что в декабре 2023 года Shaman был внесен в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Он был доверенным лицом Путина на президентских выборах в РФ в 2024 году.