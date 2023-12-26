Путинский певец "Шаман" пополнил список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины: он не один

Ни один человек за этот год не был исключен из списка

В Украине внесли еще двух российских артистов в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности. Они являются довольно известными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на комментарий Минкульта. По данным министерства, в 2023 году в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman).

Стоит отметить, что в настоящее время в этом перечне находится уже 213 человек. Среди них: пропагандисты Киселёв и Соловьев, и блогер "Гоблин".

Ни один человек за этот год не был исключен из списка.

Напомним, что певец "Шаман", по данным СМИ, является доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в РФ в 2024 году. Помимо него таковыми являются еще несколько известных россиян.

Ранее мы сообщали о том, что звезду российской пропаганды "Шамана" высмеяли за нацизм даже путинцы. Например беглый украинский экс-депутат Царев посчитал, что "Шаман" в клипе представлен в образе Адольфа Гитлера, а Мардан в довесок накинул, что за такое "Сталин бы расстрелял всех причастных". Все из-за нового клипа и его образа певца в нем.