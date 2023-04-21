Звезду российской пропаганды "Шамана" высмеяли за нацизм даже путинцы - все из-за нового клипа (видео)

Новый клип пропагандиста "Шамана" раскритиковали даже соратники

Звезда российской пропаганды, исполнитель популярной у путинцев песни "Я русский", певец "Шаман" выпустил новую композицию под названием "Мы", вот только она очень разочаровала сторонников путинского режима.

На новый "хит" обратили внимание на странице Pulse of Ukraine в Twitter.

Автор публикации показал обложку для нового клипа, сконцентрировав внимание на образе "Шамана".

"Ничего необычного, просто обложка нового клипа Шамана. Исторические параллели настолько очевидные, что в шоке даже Z-патриоты. Но главное не перепутать неонацисты, фашисты и сатанисты не в россии!!!" — говорится в сообщении.

Также в публикации показали реакцию на новую композицию "Шамана" от одиозных сторонников "русского мира" Олега Царева и Сергея Мардана.

Беглый украинский экс-депутат Царев посчитал, что "Шаман" в клипе представлен в образе Адольфа Гитлера, а Мардан в довесок накинул, что за такое "Сталин бы расстрелял всех причастных".

Обратил внимание на новое "произведение" российской пропаганды и публицист Александр Сотник.

"Ничего особенного. Просто нацистская народная песня звучит на Красной площади. Геббельс аплодирует каждой строке", — написал он.

Под постом Сотника оставили десятки комментариев, в которых в основном высмеивают образ "Шамана" и в целом идею создания такого клипа.

Ранее "Телеграф" писал, что путинист Григорий Лепс побывал на оккупированном Донбассе.