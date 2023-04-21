Зірку російської пропаганди "Шамана" висміяли за нацизм навіть путінці — все через новий кліп (відео)

Новий кліп пропагандиста "Шамана" розкритикували навіть соратники

Зірка російської пропаганди, виконавець популярної у путінців пісні "Я русский", співак "Шаман" випустив нову композицію під назвою "Ми", ось тільки вона дуже розчарувала прихильників путінського режиму.

На новий "хіт" звернули увагу на сторінці Pulse of Ukraine у Twitter.

Автор публікації показав обкладинку для нового кліпу, сконцентрувавши увагу на образі "Шамана".

"Нічого незвичайного, просто обкладинка нового кліпу Шамана. Історичні паралелі настільки очевидні, що в шоці навіть Z-патріоти. Але головне не переплутати неонацисти, фашисти та сатаністи не в росії!" — йдеться у повідомленні.

Також у публікації показали реакцію на нову композицію "Шамана" від одіозних прихильників "російського світу" Олега Царьова та Сергія Мардана.

Побіжний український екс-депутат Царьов вважає, що "Шаман" у кліпі представлений в образі Адольфа Гітлера, а Мардан на додачу накинув, що за таке "Сталін би розстріляв усіх причетних".

Звернув увагу на новий "твір" російської пропаганди також і публіцист Олександр Сотник.

"Нічого особливого. Просто нацистська народна пісня звучить на Червоній площі. Геббельс аплодує кожному рядку", — написав він.

Під постом Сотника залишили десятки коментарів, в яких здебільшого висміюють образ "Шамана" та загалом ідею створення такого кліпу.

Раніше "Телеграф" писав, що путініст Григорій Лепс побував на окупованому Донбасі.