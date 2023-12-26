Путинський співак "Шаман" поповнив список осіб, які загрожують нацбезпеці України: він не один

Жодну людину за цей рік не було виключено зі списку

В Україні внесли ще двох російських артистів до списку осіб, які загрожують нацбезпеці. Вони досить відомі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на коментар Мінкульту. За даними міністерства, в 2023 році до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, були внесені: російський актор Олексій Кравченко та російський співак Ярослав Дронов (творчий псевдонім Shaman).

Варто зазначити, що зараз у цьому переліку перебуває вже 213 осіб. Серед них: пропагандисти Кисельов та Соловйов, та блогер "Гоблін".

Жодну людину за цей рік не було виключено зі списку.

Нагадаємо, що співак "Шаман", за даними ЗМІ, є довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах до 2024 року. Крім нього, такими є ще кілька відомих росіян.

Раніше ми повідомляли про те, що зірку російської пропаганди "Шамана" висміяли за нацизм навіть путінці. Наприклад швидкий український ексдепутат Царьов вважав, що "Шаман" у кліпі представлений в образі Адольфа Гітлера, а Мардан на додачу накинув, що за таке "Сталін би розстріляв усіх причетних". Все через новий кліп та його образ співака в ньому.