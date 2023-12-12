Путін оновив список довірених осіб на "виборах": там Shaman та знамениті актори

Потрапити до списку довірених осіб могли ті, хто підтримує війну проти України

Довіреними особами Володимира Путіна на президентських виборах в РФ у 2024 році можуть стати кілька воєнкорів, відомий скандальний режисер, актори, співак та низка волонтерів. Їхні прізвища вже оприлюднили російські ЗМІ.

Так, серед наближених до диктатора осіб називають: воєнкорів Олександра Коца, Семена Пегова та Олександра Сладкова, режисера Микиту Міхалкова, співака Shamanа, гендіаректора Маріїнського та Великого театрів Валерія Гергієва. Про це з посиланням на близькі до Кремля джерела написав російський РБК.

За їхніми словами, склад довірених осіб чинного глави держави на майбутніх виборах оновиться приблизно на 40%, порівняно з виборчою кампанією 2018 року.

За даними видання, список поповнять представники організацій, які з’явилися після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про державний фонд "Захисники Вітчизни" на чолі із двоюрідною племінницею Путіна Ганною Цивілєвою та Комітетом сімей воїнів Вітчизни. Обидві організації мали намір працювати з учасниками СВО та їхніми сім’ями.

До довірених осіб також увійдуть діячі культури. РБК пише, що серед них — актори Михайло Боярський та Сергій Безруков, гендиректор Маріїнського та Великого театрів Валерій Гергієв, гендиректор Ермітажу Михайло Піотровський та співак Шаман (Ярослав Дронов).

За даними видання, кандидатів у список відбирали за кількома критеріями. Однією з головних умов була публічна підтримка Володимира Путіна та вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що вибори президента в Росії призначено на 17 березня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що чинний президент РФ Володимир Путін уже оголосив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. Ще до його офіційної заяви в адміністрації президента визначилися з "конкурентами" Путіна і вирішили, що він має набрати більше 80%.