Путин обновил список доверенных лиц на "выборах": там Shaman и знаменитые актеры

Попасть в список доверенных лиц могли те, кто поддерживает войну против Украины

Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах в РФ в 2024 году могут стать несколько военкоров, известный скандальный режиссер, актеры, певец и ряд волонтеров. Их фамилии уже обнародовали российские СМИ.

Так, среди приближенных к диктатору лиц называют: военкоров Александра Коца, Семена Пегова и Александра Сладкова, режиссера Никиту Михалкова, певца Shamanа, гендиаректор Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники написал российский РБК.

По их словам, состав доверенных лиц действующего главы государства на предстоящих выборах обновится приблизительно на 40% по сравнению с избирательной кампанией 2018 года.

По данным издания, список пополнят представители организаций, которые появились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Речь идет о государственном фонде "Защитники Отечества" во главе с двоюродной племянницей Путина Анной Цивилевой и Комитете семей воинов Отечества. Обе организации собирались работать с участниками СВО и их семьями.

В число доверенных лиц также войдут деятели культуры. РБК пишет, что среди них — актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и певец Шаман (Ярослав Дронов).

По данным издания, кандидатов в список отбирали по нескольким критериям. Одним из главных условий была публичная поддержка Владимира Путина и вторжение в Украину.

Напомним, что выборы президента в России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что действующий президент РФ Владимир Путин уже объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Еще до его официального заявления, в администрации президента определились с "конкурентами" Путина и решили, что он должен набрать больше 80%.