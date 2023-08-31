В Україні оновлено порядок надання статусу учасника бойових дій: що змінилося

22 серпня уряд України ухвалив Постанову № 887, якою внесені зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб (далі – УБД), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджений Постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413.

Як пояснила правозахисниця та очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, відтепер для отримання статусу УБД до Комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій потрібно подавати одну довідку — Довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

В довідці необхідно зазначити назву, дату реєстрації та реєстраційний номер не менш як одного з таких документів:

бойових донесень;

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтових журналів;

польотних листів;

книг служби;

наказів про залучення до заходів для забезпечення оборони України;

відомостей про виконання розвідувальних заходів;

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Раніше копії зазначених документів необхідно було додавати до довідки.

Порядок подання документів для отримання статусу учасника бойових дій залишився без змін.

Протягом 30 календарних днів з дня участі осіб у виконанні бойових завдань, у проведенні розвідувальних заходів, отримання травм (поранень, контузій, каліцтв), особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу особи, зобов’язані подати до Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій Довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Форма довідки тут.