Група компаній "Здоров’я" традиційно привітала першокласників

Сім’ї першокласників з важливою подією поздоровив голова наглядової ради групи компаній "Здоров’я" Олександр Доровський. До початку навчання усі майбутні школярі отримали корисні подарунки.

Це багаторічна традиція групи копаній "Здоров’я", яку зберегли попри війну в країні. Щороку тут вітають родини працівників, чиї дітлахи вперше йдуть до школи. Напередодні 1 Вересня майбутні учні отримали шкільні рюкзаки, наповнені усім необхідним приладдям: зошитами, фломастерами, фарбами, пластиліном, альбомами, пеналами та солодощами. А на вимогу часу додали туди й речі для особистої безпеки дітей — ліхтарики й свистки.

— Хочу побажати дітям бути допитливими й наполегливими. Здобутті знання допоможуть їм розвивати нашу державу й виводити її на новий рівень. Серед них виростуть майбутні спортсмени, артисти, науковці, фахові вчителі й лікарі, досвідчені фармацевти та інженери — нове покоління українців, якими ми пишатимемося. Зі свого боку продовжуємо робити все можливо, щоб Україна швидше перемогла у цій війні, й діти змогли насолоджуватися шкільним життям без звуків сирен, — зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради групи компаній "Здоров’я".

Голова наглядової ради ТОВ "Фармкомпанія "Здоров’я" Олександр Доровський з колективом співробітників

Як соціально відповідальний бізнес фармкомпанія "Здоров’я" з першого дня активно допомагає Збройним силам України, передаючи на фронт різне необхідне обладнання. Зокрема, особливу увагу приділяють дронам, якими забезпечують спецпризначенців, прикордонників та інші підрозділи.

Дбаючи про захисників на фронті, не забувають й про тих, хто отримав складні поранення й потребує відновлення. Компанія стала партнером Медичного центру фізіотерапії Rubinko й фінансує реабілітацію військових. Також постійно передає ліки й обладнання закладам, де лікуються наші бійці.

Також фармкомпанія "Здоров’я" продовжує підтримувати роботу Артцентру Zelo з дітьми Харківщини. Через арттерапію та різні мистецькі зайняття фахівці центру допомагають дітям і дорослим відновити ментальне здоров’я, дають можливість отримати нові позитивні емоції та корисні знання.