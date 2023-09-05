"Українська бронетехніка" представила на виставці в Польщі новенький бронеавтомобіль

Машина пройшла випробування часом та бойовими діями

ТОВ "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO, яка стартувала 5 вересня в Кельце на півдні Польщі, представила нову модифікацію СБА "Новатор" — 10-місний бронеавтомобіль.

"Створенням нової версії "Новатора" ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль — це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА "Новатор", який з 2018 року постачається Силам Оборони України та на сьогоднішній день пройшов випробовування як часом, так і, що важливо, боями", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, дана модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах.

Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

"Новатор" у виставковому залі

"Машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої та твердішої броні та з допомогою модернізації підвіски. Такі рішення дозволили спроектувати машину, яка відповідає вимогам сучасної війни", — розповів Бельбас.

Також, за його словами, оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист. Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах, незалежно від пори року, та на різних типах доріг, включаючи бездоріжжя.

Виставка, на якій представили "Новатора"

"Як і попередня версія, 10-місний "Новатор" побудований за модульним принципом і є, фактично, універсальною платформою, яка завдяки високому ступеню адаптації, може використовуватися для виконання різноманітних бойових завдань та на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння і бойові модулі", — додав Бельбас.

Дослідний зразок машини, який представлений на збройному форумі в Польщі, відразу після виставки буде проходити державні випробовування.

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