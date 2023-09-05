"Украинская бронетехника" представила на выставке в Польше новенький бронеавтомобиль

Машина прошла испытание временем и боевыми действиями

ООО "Украинская бронетехника" на Международной выставке оборонной промышленности MSPO, которая стартовала 5 сентября в Кельце на юге Польши, представила новую модификацию СБА "Новатор" — 10-местный бронеавтомобиль.

"Созданием новой версии "Новатора" мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль — это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", которая с 2018 года поставляется Силам Обороны Украины и на сегодняшний день прошла испытание как время, да и, что важно, боями", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, данная модификация разрабатывалась с учетом опыта использования автомобиля разными подразделениями в боевых условиях.

Среди основных новшеств, воплощенных компанией, – улучшенная подвеска и система управления, обеспечивающие высокую маневренность и повышенную проходимость.

"Новатор" в выставочном зале

"Машина сделана на шасси Ford, которое широко используют производители бронетехники. Главная проблема, которую приходится преодолевать, это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси. брони и с помощью модернизации подвески. Такие решения позволили спроектировать машину, отвечающую требованиям современной войны", — рассказал Бельбас.

Также, по его словам, обновленная версия "Новатора" имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в разных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.

Выставка, на которой представили "Новатора"

"Как и предыдущая версия, 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", — добавил Бельбас.

Опытный образец машины, представленный на вооруженном форуме в Польше сразу после выставки будет проходить государственные испытания.

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