З’явився новий спосіб передачі показників лічильника газу: він набагато швидший

Спосіб дозволить заощадити час

Щомісяця українці мають вчасно передавати показники лічильників, щоб уникнути переплат. Компанії, до речі, постійно йдуть на зустріч своїм абонентам і вигадують нові і простіші способи робити це.

Так, наприклад, "Нафтогаз" запропонував українцям передавати показники лічильника онлайн новим способом. Інструкцією для клієнтів поділилися на офіційній сторінці газопостачальної компанії

Завдяки нововведенню процедуру передачі показників було суттєво спрощено. Тепер передати дані про спожитий газ можна через сайт компанії без попередньої реєстрації.

Як це працює

Перейти до сайту Нафтогазу;

у головному меню вибрати розділ "Передача показників";

запровадити особовий рахунок та перші три літери прізвища власника рахунку;

клацнути на "Надіслати".

Коли відкриється вікно "Форма передачі", потрібно:

вести поточні показники та номер телефону;

натиснути кнопку "Надіслати";

дочекатися повідомлення на екрані "Показники прийняті успішно".

Однак, уточнюють у компанії, щоб подивитися історію нарахувань і отримати рахунок потрібно все ж таки зареєструватися в особистому кабінеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які показники лічильників потрібно передати на початку вересня.