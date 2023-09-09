Готуємось до зими вчасно: корисні поради для власників квартир

Енергетики попереджають, що опалювальний сезон 2023-2024 готує нові випробування

В умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України через постійні ракетні атаки українська енергетична система переживає не найкращі часи. Попри те, що частково енергосистему та обладнання вдалося відновити, досягти довоєнного стану енергетичної галузі поки не вдалося. Більше того — за даними ГУР росія готує нові атаки на енергосистему України.

Зважаючи на ситуацію, власникам приватних садиб та квартир уже варто розпочинати роботи, які допоможуть пережити зиму в теплі. Як правильно підготувати "енергетичні сані", пише BigKyiv.

Визначте вашу фінансову спроможність — скільки коштів можете витратити, щоб підвищити власну готовність до надзвичайних ситуацій.

Складіть план дій, якщо тимчасово (до двох діб) буде припинене: а) газопостачання; б) теплопостачання; в) водопостачання; г) електропостачання.

У жодному разі не демонтуйте встановлене обладнання (радіатори опалення, газові плити тощо), оскільки основним вашим завданням є не його заміна, а створення резервів на випадок надзвичайної ситуації.

Розпишіть план дій на випадок евакуації з будинку.

Зменшіть втрати теплової енергії — для цього переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах. За потреби встановіть сучасні склопакети або вкладіть ущільнювач у рами та заклейте їх за периметром ізоляційною стрічкою або скотчем. Можна наклеїти на скло вікон теплозберігаючу плівку, почепити на вікна жалюзі або щільніші фіранки, але не прикривайте ними радіатори опалення.

Встановіть тепловідбивні екрани на стіни за радіаторами опалення.

Застеліть підлогу килимовим покриттям хоча б у кімнатах, де проводите найбільше часу (особливо на першому поверсі). Стіну, яка промерзає взимку, також захистіть від холоду килимом чи іншим покриттям — пінополістирольними листами, гіпсокартоном, корковою настінною плиткою або корковими шпалерами (за неможливості це зробити, почепіть на холодну стіну щільні фіранки, створивши додатковий прошарок повітря між нею й кімнатою).

Переконайтеся у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками і якщо вони є — наклейте ущільнювач за периметром дверних коробок. За можливості, встановіть подвійні двері на вході в квартиру або оббийте зовнішній бік дверей дерматином, підклавши під нього шар ізолону, скловати, поролону. А щоб зберегти тепло, щільно зачиняйте двері між опалюваними та неопалюваними приміщеннями. Якщо в підʼїзді є вхідний тамбур з двома дверима, відчиняйте другі двері, лише коли закриються вхідні, і зачиняйте їх за собою.

Закрийте частину вентиляційних отворів в кімнатах. Якщо у Вас установлені інверторні спліт-системи (кондиціонери), перевірте їхню придатність для догрівання приміщень.

Підвищуйте культуру споживання енергії – замініть усі лампи розжарювання на світлодіодні, лишайте працюючими мінімально достатню кількість ламп, розташуйте меблі так, щоб отримати максимальне природне освітлення.

Керуйтеся принципом "не більше одного увімкненого потужного приладу одночасно" — такими приладами є "теплі підлоги", бойлери, електричні плити, духові шафи, пральні й посудомийні машини, електричні конвектори, чайники, праски, мікрохвильові печі, кавоварки тощо.

Надавайте перевагу економним режимам роботи обладнання, використовуйте таймери для користування великою побутовою технікою переважно вночі та не залишайте електроприлади у режимі очікування. Максимально завантажуйте пральну машину й використовуйте температуру прання 30 ∘С, готуйте в духовій шафі декілька страв одночасно, після чого відкрийте її дверцята, щоб використати залишкову теплоту для догріву кухні, надавайте перевагу стравам, приготування яких не потребує великих витрат енергії, а у пікові години (08:00-10:00, 17:00-23:00) грійте воду на газовій плиті, не кип’ятіть повний чайник, якщо необхідно половина або менше, використовуйте термоси.

Раціонально використовуйте гарячу та холодну воду — встановіть аератори на кранах, замініть душем прийняття ванни, закривайте кран, коли чистите зуби. Якщо це можливо, встановіть і використовуйте термостатичні регулятори на радіаторах опалення. При цьому не перегрівайте й не пересушуйте кімнати, підтримуйте в них температуру не вище 21 ∘С і відносну вологість 40-60%, встановіть реле захисту від стрибків напруги.

Раніше "Телеграф" писав, як вже зараз почати готуватися до приходу мінусів за вікном.