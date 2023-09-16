Фонд держмайна показав, що не вміє керувати "Центренерго", — експерт

За десятиліття компанія перетворилася на звичну годівницю навколовладних бізнес-груп, що змінюють один одного.

Фонд держмайна України (ФДМУ), який керує компанією "Центренерго" від імені держави, показав, що керувати не вміє. Таку думку висловив журналіст "Дзеркало тижня" Ігор Маскалевич у блозі на сайті видання.

Маскалевич зазначає, що Центренерго не готове до зими.

"Склади на станціях наповнені навіть не на чверть від необхідного. В ідеалі для роботи шести блоків у такому режимі на зиму (точніше, на жовтень—березень) потрібно близько 1,7 млн. тонн вугілля. … Звідки його взяти?…

Дефіцит у 500–600 МВт у тому самому пристоличному регіоні — це дві третини споживання населенням Києва. Часу до листопада лишилося два місяці. Рішення поки що навіть на горизонті немає", — зазначає журналіст.

"Тож не відкриття, звичайно, а ще один штрих до портрета одного "ефективного менеджера", який нещодавно з ФДМ перейшов до Міноборони… (йдеться про екс-главу ФДМУ, а нині міністра оборони Рустема Умерова – ред.). Напевно зрадів, що ЦЕ вже чийсь головний біль. На жаль, ця гримуча суміш корупції, безконтрольності та хронічної збитковості — один із важливих елементів нашої енергосистеми", — зазначає Маскалевич.

"За десятиліття компанія перетворилася на звичну годівницю навколовладних бізнес-груп, що змінюють один одного і кочуючих одинаків усіх відтінків веселки.

Основна схема проста: на станції поставляються (дорого) паливо та запчастини, забирається (дешево) електроенергія. Борги накопичуються і потім зависають. Є комбінації і складніші, але підсумок завжди один: контрагентам – прибутки, "Центренерго" – збитки. У результаті активи компанії, м’яко кажучи, значно зношені, а процес її банкрутства тягнеться вже десятиліття і всім набрид.

Інформація а-ля "Нафтогаз" викотив однією із трьох ТЕС "Центренерго" позов майже на три мільярди гривень не викликає навіть тіні здивування. Викотив і викотив, не вперше, а брати там однаково нічого, навіть за рішенням суду.

За останні три роки на ЦЕ змінилося семеро керівників. Із серпня розпочав роботу черговий", — йдеться у матеріалі.

"Може, все-таки розібратися з управлінням у "Центренерго"? При всьому моєму скепсисі до Міненерго, воно все ж таки компетентніше за ФДМ. Може, там будуть хоч трохи менше "красти і відкочувати"?

Ставки й так дуже високі. А мародерів під час війни, бувало, навіть ставили до стінки", — констатує Маскалевич.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" вже три дні не виробляє електроенергію і повністю зупинена через аварію на останньому працюючому енергоблоці.