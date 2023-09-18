Віталій Кропачов: Київ та Чернігів накопичили вдвічі більше вугілля, ніж рік тому, в рамках співпраці з "Укрдонінвестом"

Український бізнесмен, власник вугільної компанії "Укрдонінвест" та телеканалу "Ukraine World News" Віталій Кропачов розповів "Телеграфу" про готовність Києва до опалювального сезону, про те, чи знову купуватиме порт, і про те, що головне у відновленні української економіки.

Ім’я Віталія Кропачова, яке раніше було не особливо відоме широкому колу українців, у 2023 році досить часто з’являється у ЗМІ. У січні Кропачов запустив телеканал Ukraine World News, а у березні компанія Кропачова "Укрдонінвест" стала переможцем конкурсу на купівлю Білгород-Дністровського порту, проте потім відмовилася його купувати. Пізніше стало відомо, що "Укрдонінвест" є основним постачальником вугілля на Дарницьку ТЕЦ Києва, і багато в чому завдяки менеджменту компанії Київ був забезпечений вугіллям у воєнну зиму 2022-2023 років.

Яка ситуація з вугіллям у Києві на майбутній опалювальний сезон, навіщо Кропачову канал, яке бачення майбутнього України у представників бізнесу, про це Віталій Кропачов розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Що чекає на українську енергетику взимку?

На Україну чекає безперечно складна зима. В умовах війни ми не можемо розслаблятися ні на хвилину. Я читав оцінки, що у грудні 2022 року український бізнес втратив 15% продуктивного часу через блекаути. І за допомогою генераторів вдалося замістити менш як 1% цих втрат. Але різниця в тому, що зараз ми маємо можливість підготуватися. Ми точно знаємо, що рашисти обстрілюватимуть нашу енергетику. Уряд зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, щоб ми пройшли зиму.

Я можу сказати на прикладі співробітників "Укрдонінвесту". Коли ви вмикаєте світло, заряджаєте телефон – просто подумайте про тих людей, які ризикуючи своїм життям добувають вугілля неподалік лінії фронту. На наші фабрики були прильоти рашистських снарядів, нашим людям тільки зараз міністерство погодило бронь. Шахтарська праця і раніше була важка, а зараз – ці люди просто святі.

Дарницька ТЕЦ поширила заяву, що фактично завдяки підтримці "Укрдонінвесту" ТЕЦ була забезпечена вугіллям минулої зими. Чи можете розповісти докладніше про це?

Фактично ми були основними постачальниками на Дарницьку ТЕЦ та на ряд інших теплоелектроцентралей. Ми прийшли до гарної конструктивної роботи, був діалог, і всім було зручно. Завдяки такій консолідації ми наповнили склади, і рівень складів у них відповідав нормі, затвердженій Міністерством енергетики. Тож опалювальний сезон вони пройшли без зривів.

Цього року ТЕЦ Києва вже зробили необхідні приготування?

На даний момент я знаю, що вони вже накопичили навіть більше товарної продукції перед початком опалювального сезону. Сьогодні, гадаю, вони спокійно (принаймні Київ та Чернігів) і однозначно будуть із балансовим запасом палива. Слава Богу, керівництво цієї компанії нормально з нами працює, платить, у нас цілком адекватні стосунки.

На жаль, ситуація не скрізь оптимістична. За моїми даними, Центренерго зараз має проблеми з накопиченням вугілля на складах, а також повний провал ремонтних робіт, внаслідок чого, наприклад, Зміївська ТЕС на даний момент взагалі не генерує електроенергію, і ця ситуація триває вже кілька днів. Як я казав, рашисти точно обстрілюватимуть нашу енергосистему. На жаль, Центренерго не готове до зими, з різних причин, але основна – це все ж таки керівництво компанії, яке провалило підготовку до зими та ремонтно-відновлювальні роботи.

Послухайте, не лише я, але журналісти, експерти, професійна спільнота б’є на сполох, мовляв, зима на носі, контрактів на вугілля немає, тільки слова про те, що в Польщі купуватимуть. Хлопці, ну це ж не нормально. Хочу сказати наступне, що незважаючи на те, що у нас із Центренерго все ще триває судовий процес, що у них перед нами чималі борги, ми готові постачати вугілля на підприємство. Зараз мова не повинна йти про якесь бізнес-протистояння, ми говоримо про життя людей, ми говоримо про долю країни. "Укрдонінвест" готовий працювати на благо країни, як завжди.

Після підриву російськими військами Каховської ГЕС Україна залишилася без значного джерела електроенергії, а значить, виросло навантаження на ТЕЦ. Як ви вважаєте, чи є сенс відбудовувати Каховську ГЕС, чи краще вкласти гроші у відновлювану енергію, чи може переобладнати ТЕЦ?

Дивіться, у будь-якому випадку відновлення потрібне. Чи доречна ця робота зараз, це вже інше питання. Але Каховська ГЕС, окрім іншого, була розподільником води. Тому, гадаю, її однозначно необхідно буде відновити.

Але в той же час ми сьогодні бачимо дефіцит у системі, який поки що нікуди не подінеться через певні втрати. І альтернативна енергетика розвиватиметься. Але у будь-якому випадку ми розуміємо, що ТЕЦ продовжуватимуть працювати для балансування. Є моменти, пов’язані з атомними станціями, роботою атомних блоків. Але це все треба розглядати не з погляду гідроенергетики та теплоенергетики, а у контексті балансу енергетики всієї країни.

Тоді це буде правильним, і в такому разі ми розумітимемо, скільки в нас залишилося в роботі блоків АЕС, коли вони виходитимуть, як це все балансуватиметься. Це комплексне питання.

Згадаймо нашумілу історію про Білгород-Дністровський порт, який ви спочатку купили, а потім відмовилися платити. Ви заявили, що проблема була в тому, що ви не погодили із ФДМУ питання документів. Але ви все ще зацікавлені у придбанні порту?

Звичайно. Рано чи пізно війна закінчиться. Нашій компанії потрібне посилення логістичного ланцюжка, зокрема порт з його інфраструктурою. Зараз, зі зривом Росією зернової угоди та атакою на портові ресурси, росіяни намагаються блокувати Україну, але впевнений, що їм це не вдасться. Україна була, є і буде морською державою. Інша річ, що державі абсолютно точно буде потрібна допомога приватного бізнесу у відновленні портів. Ми готові допомогти країні та інвестувати у модернізацію цих транспортних вузлів. Зокрема через річкові порти в гирлі Дунаю до початку повномасштабного вторгнення транспортувалося близько 5% українського експорту, а зараз їхня роль значно зросла. Але фізично вони можуть обробляти у 20 разів менше вантажу, ніж морські порти. Потрібно будувати, треба інвестувати, збільшувати пропускну здатність. Потрібні нові склади та причали.

Ви можете сказати, в який конкретно порт ви плануєте інвестувати у майбутньому?

Поки що ні, я кажу, що коли буде потреба, ми розглянемо таку можливість. Але різні варіанти у мене на столі, звісно.

ЗМІ позиціонують вас як вугільного бізнесмена із медійними активами. Вам належить телеканал "Ukraine World News". Які ще у вас активи у медіа-бізнесі та навіщо вони вам?

У 2019 році я купив канал Так TV, у грудні 2021 року — ТОВ "Ера Продакшн". Я дивився на медіа як на бізнес, який може приносити прибуток. Рекламний ринок, контент, заробіток на digital-платформах. Після року війни вирішив, що саме час зібрати хороших фахівців в одну команду, дати час на відкатання ідеї, щоб вийти в беззбитковість через 2-3 роки, а потім почати заробляти. Вартість виробництва контенту зараз не настільки висока, при цьому можу констатувати, що рекламний ринок вже відновлюється потихеньку.

Звичайно ж, медіа зараз працює з тією самою метою, з якою щодня прокидається кожен громадянин України – робити все, що наближає перемогу України. Щодня, коли колектив каналу робить і транслює наш продукт, мені хочеться вірити, що ми наближаємо перемогу України. Приміром, за допомогою каналу ми підтримали Всеукраїнський тур "Воля". Заслужений артист України Михайло Грицкан та народна артистка України Катерина Бужинська задумали великий концертний тур Україною та Європою, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ. У певний момент до них приєднався і UWN. Ми зібрали 3,5 мільйона гривень, які підуть на ЗСУ та на допомогу тим, хто залишився без житла внаслідок російської агресії. Наразі ми плануємо й інші акції, спрямовані на допомогу ЗСУ та українцям, які постраждали від агресії. Слідкуйте за ефірами UWN.

На завершення питання про майбутнє. Які ви бачите перспективи української економіки? Що потрібно робити насамперед для якнайшвидшого відновлення країни?

Найголовніший виклик, який стоятиме перед Україною – це повернення громадян додому. В ООН нещодавно вважали, що близько 6,2 млн. українських біженців розкидані по всьому світу. І їх треба переконати повернутися. Багато хто вже півтора року живе за кордоном, вивчив мову, влаштувався на роботу. Але вони повинні знати, що їхній будинок тут. Вони потрібні Україні зі всім своїм досвідом, зв’язками, освітою. Україна, у свою чергу, повинна забезпечити всім безпеку, можливість жити і працювати. Краще вдома нічого немає. І ми зараз повинні робити все для захисту свого будинку, а потім – для його облаштування.