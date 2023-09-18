Держаудитслужба створила проблему, поставивши під сумнів отримання прибутків підприємствами ВПК, - Міноборони

У Міноборони України розкритикували рішення Держаудитслужби, яке поставило під сумнів правомірність отримання прибутку підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У повідомленні зазначається: "На необхідності невідкладного вирішення проблеми, яку створила Держаудитслужба України, поставивши під сумнів правомірність отримання прибутку підприємствами оборонно-промислового комплексу, наголосили представники об’єднань/кластерів вітчизняного ОПК під час зустрічі в Міноборони, яку організував Акселератор Міністерства оборони.

"Розвиток вітчизняного ОПК є серед пріоритетів держави та Міноборони. У сучасних умовах ми, держава, маємо діяти з ОПК, як одна команда. Це питання нашої обороноздатності. Вітчизняний ОПК — це один із ключових чинників нашої незалежності", — зазначив заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов.

У зустрічі взяли участь дев’ять обʼєднань/кластерів підприємств ОПК, які домовилися спільно адвокатувати до Уряду невідкладно врегулювати цю проблему для оборони країни.

Також учасники зустрічі обговорили механізми інституційної співпраці з оборонним відомством за допомогою Акселератора Міноборони і формування порядку топ-питань та опрацювання їх вирішення".