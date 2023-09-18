Госаудитслужба создала проблему, поставив под сомнение получение прибыли предприятиями ВПК, — Минобороны

В Минобороны Украины подвергли критике решение Госаудитслужбы, которое поставило под сомнение правомерность получения прибыли предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

В сообщении отмечается: "Необходимо безотлагательное решение проблемы, которую создала Госаудитслужба Украины, поставив под сомнение правомерность получения прибыли предприятиями оборонно-промышленного комплекса, отметили представители объединений/кластеров отечественного ОПК во время встречи в Минобороны, которую организовал Акселератор Министерства обороны.

"Развитие отечественного ОПК среди приоритетов государства и Минобороны. В современных условиях мы, государство, должны действовать с ОПК, как одна команда. Это вопрос нашей обороноспособности. Отечественный ОПК — это один из ключевых факторов нашей независимости", — отметил заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Во встрече приняли участие девять объединений/кластеров предприятий ОПК, которые договорились совместно адвокатировать правительству безотлагательно урегулировать эту проблему для обороны страны.

Также участники встречи обсудили механизмы институционального сотрудничества с оборонным ведомством с помощью Акселератора Минобороны и формирования порядка топ-вопросов и проработки их решения.