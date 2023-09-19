Економічний комітет Ради вимагає від Уряду розблокувати дію закону про продаж майна держкомпаній на "Prozorro.Продажі"

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку звернувся до Уряду із заявою щодо неприпустимості подальшого затягування затвердження Порядку продажу майна державних компаній через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі". Текст звернення опублікував народний депутат Олексій Мовчан на своїй сторінці у Facebook.

Комітет у своєму зверненні зазначає, що прикінцеві положення закону №2792-ІХ зобовʼязують Кабінет Міністрів у 3-місячний термін затвердити необхідні підзаконні нормативні акти. Але з дня опублікування закону минуло 9 місяців, а підзаконні акти так і не прийняті. Це блокує дію закону, який зобовʼязує державні компанії продавати своєʼ майно через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі".

Народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що причиною затягування затвердження Порядку продажу майна державних компаній через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі" є спроби вивести з-під нього державну компанію "Укрзалізниця".

"Затягування Кабміном затвердження Порядку та намагання вивести з-під нього "Укрзалізницю" для цілей безконкурентного продажу металобрухту викликає серйозні обґрунтовані суперечності, які стосуються як антикорупційного законодавства, так і конкурентної сфери реалізації державного майна", — зазначив нардеп.

Закон України №2792-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки" набув чинності 28 березня 2023 року. Але його вимоги щодо конкурентного продажу майна державних компаній не діють через відсутність підзаконних актів Кабінету Міністрів.