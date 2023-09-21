Молочні асоціації України та Польщі закликали уряди до конструктивного діалогу задля блага обох країн

На тлі політичного конфлікту між Польщею та Україною представники молочного бізнесу продемонстрували приклад співпраці

Молочні асоціації України та Польщі закликали уряди своїх країн до конструктивних дій на благо своїх країн та молочного сектору зокрема. Про це говориться в спільному зверненні, яке підписали чотири молочні асоціації Польщі та Спілка молочних підприємств України під час Міжнародного Форуму Молочної Кооперації, який проходить у польському місті Білосток 20-21 вересня.

"Ми закликаємо польську та українську урядову адміністрації підтримувати наші зусилля у створенні гарних відносин і співпраці попри всі політичні турбулентності. Ми очікуємо конструктивного діалогу і розуміння, що лише спільні дії, засновані на розумінні та повазі, дозволять нам формувати плідні відносини у бізнесі і торгівлі, які сприятимуть кращому функціонуванню польського та українського сільського господарства та переробки молока", — йдеться у зверненні.

Крім того, у спільній заяві молочний бізнес декларує готовність підтримувати заходи урядів України та Польщі по приєднанню до Євросоюзу на умовах, які сприятимуть створенню сучасного молочного сектору в Україні, а інтереси польських виробників та переробників молока будуть взяті до уваги.

Один з підписантів звернення, виконавчий директор Спілка молочний підприємств України Арсен Дидур, повідомив, що молочні асоціації України та Польщі виступили за створення сильних молочних секторів по обидва боки кордону.

"Молочні підприємства Польщі та України підтримують вільну торгівлю без будь-яких політичних обмежень, мит, квот та інших обмежень, з прозорими та стабільними правилами, передбачуваними для обох сторін", — відзначив виконавчий директор СМПУ Арсен Дидур.

Нагадаємо, Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню відмову зняти заборону на експорт зерна. Президент Володимир Зеленський прокоментував такі дії як "дехто в Європі грає у солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер, допомагаючи підготувати сцену для московського актора". Польща у відповідь викликала до МЗС посла України.