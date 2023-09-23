Розвиток видобутку нафти та газу в Україні потребує інвестиційних гарантій протягом 5-10 років, — Кацуба

Щоб позбутися залежності від імпорту Україна має вже зараз працювати над тим, що створити сприятливі умови для залучення інвестицій та сучасних технологій розвідки та видобутку вуглецевих ресурсів. Про це пише підприємець Олександр Кацуба у своїй колонці.

Для залучення інвесторів потрібні зрозуміле, стабільне регулювання і низькі ризики втрати інвестиції, пише підприємець. Уряд має запроваджувати норми регулювання на чітко визначений термін. Для цього регулювальні документи мають передбачати норми, що Україна зобов'язується не змінювати інвестиційні гарантії протягом 5-10 років.

Сучасні технології розвідки та видобутку можуть прийти тільки разом з інвесторами, які є власниками чи користувачами відповідних технологій. Маржинальність нафтогазового сектору при правильному стимулюванні й низьких корупційних ризиках дозволяє доволі швидко виправдовувати великі капітальні інвестиції. Тож далі справа виключно за зваженою урядовою політикою та відповідальною позицією енергетичного бізнесу, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.