Столичний суд відправив до ізолятора 62-річного фігуранта справи Приватбанку, попри онкологічне захворювання та інсулінозалежність

Адвокати підозрюваного вже готуються звертатися до Уповноваженого ВР у справах людини.

У четвер, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Приватбанку Сергія Волкова. Новий фігурант справи раніше очолював столичну філію установи і тепер підозрюється у привласненні 5,7 млрд. грн. Наразі адвокатам Волкова доводиться займатися не лише доведенням невинуватості свого клієнта, а й буквально боротися за його життя.

За словами правозахисника Владислава Опанасика, 62-річний Сергій Волков має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворіє на цукровий діабет першого типу, бореться з онкологією гортані (голосових зв'язок), має діабетичну стопу, стеноз судин, а також кардіологічні захворювання, що можуть спричиняти різке раптове підвищення тиску.

"Важливо розуміти, що це не одна з тих історій, в яких діагнози виникають під клітчастою ковдрою в ході судових засідань. З усіма вищепереліченими хворобами Сергій Волков бореться протягом багатьох років, заключення лікарів датовані 2017-2018 р.р.

Зараз він на постійній основі приймає 8 препаратів, серед них — інсулін, який потрібно колоти щогодини. Також необхідно постійно тримати на контролі рівень цукру в крові, для чого потрібні спеціальні прибори.

Чи є у нього можливість продовжувати це лікування в ізоляторі СБУ? Чи є там бодай якийсь медичний пункт, в якому за потреби зможуть надати невідкладну допомогу людині з такою кількістю важких захворювань? У мене є великі сумніви щодо цього", – каже адвокат в коментарі "Телеграфу".

Також Владислав Опанасик зазначає, що його клієнт добровільно з’являвся до слідчих та надавав покази, не порушуючи жодних вимог, а про важкий стан його здоров'я детективам було повідомлено (з наданням відповідних довідок та лікарських заключень) ще під час вручення ними підозри.

"Попри те, що ми не визнаємо обґрунтованості підозри, адже інкриміновані Сергію Волкову злочини взагалі не належали до сфери його повноважень, ми б виконали рішення суду про домашній арешт. Це бодай якось узгоджувалося б зі здоровим глуздом і поняттями гуманності, адже суд повинен враховувати стан здоров'я фігуранта справи. Втім, всі ж розуміють, що це за справа, і чому по ній ухвалюються саме такі рішення", – додає правозахисник.

Наразі невідомо, чи забезпечений 62-річний Волков необхідними йому медичними препаратами, адже зв'язку з ним немає – в СІЗО вихідні. У понеділок, 25 вересня, адвокат підозрюваного планує "пробиватися" до нього, щоб з'ясувати, в якому стані він знаходиться і якої допомоги потребує.

Крім того, Владислав Опанасик налаштований звертатися до Уповноваженого ВР з прав людини, щоб якомога швидше вирішити питання про перегляд запобіжного заходу, адже в штатному порядку процес оскарження судового рішення займе щонайменше місяць.