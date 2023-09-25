Рішення суду: країна-агресор більше не отримуватиме авторські виплати з України за музику

На українські роялті російський шоу-біз більше може не розраховувати

Верховний Суд визнав недійсною угоду з російським правовласником ТОВ "ОЛЛ Мюзік Паблішинг", з яким взаємодіяло українське підприємство "Світова музика". Компанія заявляла себе власником прав на музичні твори на території України доволі великої кількості виконавців (зокрема, музичний каталог "Kobalt Music").

Постанова Верховного Суду вже оприлюднена в реєстрі. Це рішення означає, що до країни-агресора нарешті припинився відтік роялті і платежів за авторські права.

Українська радіостанція "Хіт FM" фактично зупинила спробу цих двох підприємств стягувати кошти з вітчизняних радіо мовників на користь фактично російської компанії. Ринок позитивно відреагував на справедливе та цілком логічне рішення суду. Оскільки саме таке рішення унеможливило опосередковане вимивання коштів на спонсорування війни росії проти нашої держави.

Шляхом, який пройшов "Хіт FM", зараз шукає справедливості ще одна радіостанція — "Мелодія FM". Тобто подібна справа розглядатиметься Верховним судом вже 27 вересня. У розмові з виданням, директорка радіостанції Тетяна Фролова висловила сподівання, що і у випадку з "Мелодією FM" суд прийме єдино вірне та справедливе рішення на користь української радіостанції. На її думку, не можна дозволяти опосередковано російським компаніям виводити кошти з України.