PIN-UP Ukraine очолила індекс підприємств з бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор

Опендатабот, провідний аналітичний ресурс з оцінки ділової репутації компаній, оголосив результати свого останнього дослідження. Легальний представник українського ринку онлайн-гемблінгу, компанія PIN-UP Ukraine, зайняла перше місце в ТОП-10 найкращих підприємств України у категорії "Азартні ігри".

До Індексу Опендатабот потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. Рейтинг базується на комплексному аналізі різних факторів, включаючи фінансову стабільність, відсутність зв'язків з росією та білоруссю, а також у санкційних списках.

За словами СОО PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько, цей рейтинг є визнанням вагомої ролі компанії в галузі та підтвердженням дотримання високих стандартів у веденні бізнесу.

"Ми сплачуємо належні податки і сприяємо розвитку нашої країни. Сучасний бізнес має бути соціально-відповідальним і підтримувати економічну стабільність держави. Ми продовжимо вдосконалювати наші послуги та створювати конкурентний ринок ", — прокоментував Ігор Зотько.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2023 року, PIN-UP Ukraine перерахувала до державного бюджету України 1,5 млрд гривень податків. На благодійні та гуманітарні проєкти компанія спрямувала 121,7 млн гривень.

PIN-UP Ukraine — українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі "Інтернет" видана ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Сервіс об’єднує дані з відкритих державних реєстрів та надає повну інформацію про людину або компанію.