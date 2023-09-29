Корпорація "Укрвинпром" у Парижі провела презентацію "Vine and Wine in Resistance"

Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром", яка об'єднує виробників виноградно-виноробної продукції різних регіонів України, спільно з посольством України у Франції провели презентацію "Vine & Wine in Resistance" та дегустацію Ukrainian Wine Ambassador для спеціальних гостей та представників Асоціації іноземних журналістів. Захід відбувся в Українському Культурному Центрі у Парижі.

"Ця подія відзначає значущий крок вперед для українського виноробства та створення міжнародного іміджу, як виноробної держави. Захід був проведений для підтримки українських виробників, для забезпечення довгострокової репрезентації Українського вина — як частини світової культурної спадщини. Цей проект став наступним етапом у співпраці між українською виноробною галуззю та акредитованими іноземними журналістами від Японії до Канади, який спрямований на популяризацію українських вин", — повідомляє Укрвинпром.

Захід відвідали офіційні представники міжурядової Міжнародної Організації Винограду та Вина, а також Жан Ланот, новопризначений Радник Франції з сільськогосподарських питань в Україні.

"Презентація у Парижі є історичною подією, відкриття перед світом багатства та смаку України. Вино завжди було частиною нашої культури, і зараз ми пишаємося тим, що змогли поділитися цією частиною нашої спадщини зі світом", — відзначає Укрвинпром.

Спільно із Посольством України у Франції корпорація "Укрвинпром" продемонстрували здобутки галузі у форматі відеоматеріалів, які наочно продемонстрували життя виноробів на момент початку вторгнення, наслідки вторгнення та поступове відновлення діяльності підприємств.