Розкол між ветеранами та цивільними неминучий, якщо держава не почне діяти — військовослужбовець Юрій Гудименко

Через недосконале законодавство та держполітику недовіра суспільства до ветеранів війни зростатиме, і цю проблему треба вирішувати вже зараз

Законодавство України та державна політика не готові до великої кількості ветеранів після закінчення війни. Несправедливість по відношенню до колишніх військовослужбовців може стати причиною серйозної напруги у суспільстві.

Про це на Ветеранському форумі "Коло побратимів" в м. Моршин Львівської області заявив військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Якщо ми будемо дивитися на реальність і масштабувати її вперед, у нас виходить дуже погана дійсність. З діючим законодавством, з тим відношенням і принципами, які маємо зараз, усе рухається до того, що після завершення війни між ветеранами та цивільним суспільством буде розкол. Цей розкол поки бачиться неминучим. Ветерани будуть сприйматися як пільговики та нахлібники. У нас вже є досвід ставлення ветеранів АТО і ООС. Ви можете згадати, як називали ветеранів у новинах, як ветерани показували посвідки в маршрутках. Зараз ми маємо зрозуміти, що наявне законодавство по відношенню до ветеранів не може бути виконаним будь-яким чином. Уявіть чергу з двох мільйонів людей за обіцяними гектарами землі та житлом", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, недовіра до ветеранів зростатиме. Адже в новинах показуватимуть про отримання квартир, а насправді держава буде неспроможна забезпечити обіцяним всіх військових. Цивільне суспільство не розумітиме їхнього обурення.

"У нас є золота година. Момент, коли суспільство, держава і всі українці разом є дуже пластичними. Ця година зараз, коли задається нова етика взаємовідносин і курс руху на 50 років вперед. З кожним місяцем державний апарат і люди звикають жити в усталеному форматі, і це твердіє. Якщо ми дозволимо цьому затвердіти — так воно буде на наступні 10-15 років. Поки суспільство і держава готові змінювати свою поведінку, фіксувати її на майбутнє. Поки ініціатива на боці громадянського суспільства, а не Міністерства ветеранів. Проблеми масштабуються самі собі та поширюються на всю країну. А от хороші ідеї, досвід самі по собі не ширяться — їх треба проштовхувати, пропихувати, публічити. Робити так, щоб це масштабування відбулося примусово", — підсумував Гудименко.