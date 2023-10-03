Законопроєкт №8087 вже обговорюють на Заході: The Daily Beast пише, як цим можут скористуватися росіяни

Законодавцям варто чітко усвідомлювати наслідки такої законотворчості

Прийняття законопроекту, який потенційно надає українській владі майже необмежений контроль за інтернетом за аналогією ФСБ в росії, може мати негативні наслідки для країни. Про це пише американське видання The Daily Beast, звертаючи увагу на те, що попри боротьбу з кремлівською агентурою, в усіх сферах в Україні й досі можливо знаходься люди, які грають на руку кремлю.

Сергій Тарута у коментарі The Daily Beast зазначив, що дії української влади можуть бути все ще недостатніми, щоб звільнити Україну від проросійських елементів, яким й досі можливо вдається залишатися в політиці та інших сферах.

Колишній очільник Донецької ОДА побоюється, що нові зусилля законотворців по наданню Державній службі Держспецзв’язку надзвичаних повноважень, передбачених законопроектами на кшталт ЗП № 8087 щодо до доступу до інформаційних систем підприємств і організацій, можуть призвести до ще більш руйнівного впливу росії на нашу державу і її структури. Він впевнений, що сучасна російська розвідка діє зараз більш тонкими методами, але так само небезпечно як і завжди.

Іван Пєтухов, Президент однієї із з найстаріших ІТ компаній України "Адамант", віцепрезидент Української спілки Промисловців та Підприємців, пішов ще далі, припускаючи, що новий закон може піти на руку пророссійським елементам, які й досі можуть працювати в Україні.

За словами Пєтухова, він особисто вимагає розслідування участі в розробці законопроєкту депутатів від проросійських партій.

Олег Чернобай, член Ради адвокатів Київської області, заявив The Daily Beast, що одному державному відомству не можна надавати стільки повноважень. "Якщо цей законопроєкт буде прийнятий, служба отримає доступ до конфіденційних даних клієнтів адвокатів. Цим законопроєктом усі функції буде акумулювати одне відомство – це неправильно", – зауважив він.

Законопроєкт №8087 виписаний таким чином, що дає Держспецзв'язку з залученням СБУ та Кіберполіції право повного доступу в будь-який момент до будь-якого сервера в Україні та розповсюджуються на всіх суб'єктів без винятку, включаючи МО та Генштаб.

І як писав Цензор.нет, ці перевірки створюють загрозу національній безпеці, тому, що один "кріт" в системі означає доступ рашистів майже до будь-якої інформації.

Створюючи подібні законодавчі ініціативи, варто чітко усвідомлювати наслідки такої законотворчості для країни.