У Кривому Розі пролунало кілька вибухів під час тривоги: все, що відомо (оновлено)

Пролунало щонайменше кілька вибухів

Вранці 4 жовтня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У деяких регіонах повідомляють про вибухи.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, є загроза застосування ворогом ракетного озброєння. У мережі говорять про вибухи у Харкові та Кривому Розі. Влада останнього вже підтвердила інформацію.

09:35 "По вибуху. Без конкретики, але все нормально. Вибух не в місті і не в районі", — голова Криворізької військової адміністрації Вілкул.

09:30 Після вибухів в одному із районів міста люди скаржаться на проблеми зі світлом – пишуть місцеві пабліки.

09:15 "Все добре. ППО — сила", — пише голова Криворізької районної військової адміністрації.

09:13 У Харківській та Донецькій області зберігається ракетна небезпека — ПС ЗСУ.

09:11 Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська області — відбій тривоги ЗС ЗСУ.

09:01 У Кривому Розі було як мінімум два вибухи — пише Ліга Новини.

08:59 Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, швидкісні ракети в нашому напрямі – голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Над місцем прильоту в місті здіймався чорний дим. Удари могли завдаватися з комплексу С-300.