Міненерго відкликало кандидатуру в. о. директора шахти "Краснолиманська", проти якого протестували шахтарі

Міністерство енергетики України прислухалось до вимог гірників шахти "Краснолиманська" і відкликало кандидатуру Сергія Сівцова з посади виконуючого обов'язки директора шахти. Про це стало відомо за результатами зустрічі ініціативної групи шахтарів з представниками Міненерго.

Під час зустрічі представники ініціативної групи нагадали, що їх колеги продовжують безстрокову акцію протесту і не видобувають вугілля саме на знак протесту проти кандидатури Сівцова, оскільки підстав для зміни керівництва немає.

"На зустрічі в Міненерго ми виклали свої аргументи, чому ми не хочемо бачити цю людину на чолі нашої шахти. І до нас прислухалися. Тож з понеділка, 16 жовтня, ми відновимо добування вугілля", — розповіли представники ініціативної групи.

Нагадаємо, мирна акція протесту гірників шахти "Краснолиманська" розпочалася 3 жовтня. Шахтарі виступили категорично проти призначення Сергія Сівцова в. о. директора шахти. Вони наголошували, що такі дії Міненерго щодо прибуткової шахти перед початком опалювального сезону викликають величезне занепокоєння.

"Ми не розуміємо, навіщо раптово замінювати керівника, коли все й так добре працює? Та ще й перед початком опалювального сезону? Все виглядає так, ніби у Міненерго вирішили поставити "свою" людину для впровадження певних "схем". Тобто фактично чиновники ставлять під загрозу енергетичну безпеку держави перед початком опалювального сезону, лише б ще й тут почати наживатися", — обурювалися гірники.