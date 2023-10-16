Під Авдіївкою росіяни втратили купу техніки та солдатів: журналісти назвали цифри

Війська росії хотіли створити великий котел

Російська армія при спробі масованого штурму Авдіївки на Донеччині зазнала значних втрат як техніки, так і солдатів. Противник відправив в атаку колони із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки.

Але російські окупанти потрапили під вогонь української артилерії та були відкинуті. Таку інформацію повідомляє BILD.

У виданні проінформували, що росія вже втратила понад 200 солдатів та 60 танків та БТР у спробах взяти місто.

Зазначається, що в армії ворога задумали створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього війська рф мали намір захопити населені пункти Північне, Степове і Бердичі.

У статті йдеться про те, що Авдіївка може "повторити долю Бахмута". Аргументовано таку заяву тим, що росіяни не мають наміру відмовлятися від планів захоплення міста, незважаючи на свої втрати.

Нагадаємо, що за останній тиждень, коли росія почала наступ на Авдіївському напрямку, її війська зазнають колосальних втрат за даними моніторингової групи Oryx. Вони перевершують українців у рази. Згідно з їхньою інформацією, з 6 по 14 жовтня окупанти втратили 173 одиниці своєї техніки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що окупованому Донецьку загрожує спалах інфекції через тілі окупантів на вулицях.