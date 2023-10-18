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Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda Новина оновлена 18 жовтня 2023, 17:10

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних Сил України автомобіль Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Позашляховик працює в складі роти вогневої підтримки та виконує бойові завдання на критично важливих ділянках фронту.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 120 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.