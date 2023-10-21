Державні шахти з 2015 року зменшили видобуток вугілля майже в 6 разів, - експерт

Через зменшення видобутку вугілля на державних шахтах, Україна змушена шукати вугілля за кордоном

В Україні державні шахти з 2015 року зменшили видобуток вугілля майже в 6 разів. Такі цифри в ефірі UWN навів директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

"З 2015 року вони зменшили видобуток майже в 6 разів. Тобто якщо в 2015 році державні шахти видобували близько 7 мільйонів тонн вугілля на рік, то в цьому році там менше, ніж півтора мільйони мабуть видобуток буде. І, якщо компанія ДТЕК майже повністю себе забезпечила своїм вугіллям і вона ввела значну кількість додаткових лав в цьому році, то головна проблема – це з Центренерго, яке має отримувати в першу чергу вугілля з державного сектору, державних шахт, а там його не вистачає саме через падіння видобутку вугілля на державних шахтах. Тому безумовно для того, щоб поповнити запаси лише вугілля з державних шахт і українського вугілля зокрема в цілому не вистачить і доведеться купувати його за кордоном", — зазначив Омельченко.

Нагадаємо, 6 жовтня у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "впевнений, що "Центренерго" буде готовий до опалювального сезону".

В той же час, 20 жовтня міненерго розповсюдило лист, в якому зазначається, що вугілля на опалювальний сезон на Центренерго може не вистачити. Депутат Олексій Кучеренко зазначив, що в такій ситуації підривається довіра до уряду