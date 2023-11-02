Завдяки чесним і прозорим торгам ціни на харчування для армії вдалось знизити в середньому на 30% - Ярова

Триває запуск закупівель для ЗСУ на наступні три місяці. Про це в етері Суспільного повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з питань тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

Днями Рахункова палата оприлюднила звіт, в якому дослідила діяльність Міноборони за січень-червень 2023 року. Як з’ясувалося, у I кварталі 2023-го не вивчались можливі ризики, що містить співпраця з фірмами-постачальниками продуктів харчування для армії. Не було забезпечено належного моніторингу ринкових цін на харчі на стадії укладання договорів, з окремими контрагентами було укладено договори навіть за відсутності надання ними цінової пропозиції.

У травні 2023 року, коли Дана Ярова увійшла до складу колегіального органу з питань тилового забезпечення, вона наполягала на тому, щоб всі закупівлі по тиловому забезпеченню і, зокрема, харчування було повернуто на Прозорро. За кілька місяців завдяки чесним та прозорим торгам було зекономлено понад 6 млрд. грн. бюджетних коштів.

"Із моменту повномасштабного вторгнення всі договори з постачальниками Міноборони були прямими. Тобто це був елітарний клуб по інтересах. У другому півріччі 2023 року нам вдалось вивести закупівлі на Прозорро, що дозволило в середньому на 30% знизити ціни на харчування. Це зекономлені кошти платників податків України і не тільки України", - пояснила Ярова.

За словами волонтерки, проторговувати харчування на три місяці менш вигідно з точки зору економії коштів, ніж на більш тривалий період. Адже маржинальність в бізнесах рахується за рік, а не за три місяці чи місяць. Однак поки що Міноборони анонсувало рішення, що надалі закупівлі харчів для ЗСУ здійснюватиме Агенція з тилового забезпечення.

"Є натівські стандарти, згідно з якими оцінюються закупівлі: якість, ціна та строки поставки. Так от під час війни на перше місце виходять строки поставки. Тобто найголовніше — не зірвати постачання. Тому в усьому, що стосується забезпечення армії під час війни діяти потрібно максимально обережно, щоб реформування не завдало шкоди поточному забезпеченню", — наголосила Ярова.